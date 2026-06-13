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فرماندار خرم‌آباد:

بخش معدن یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی لرستان است

بخش معدن یکی از محورهای اصلی توسعه اقتصادی لرستان است
کد خبر : 1798420
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فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر جایگاه راهبردی بخش معدن در توسعه استان، اظهار کرد: سازمان نظام مهندسی معدن نقش مهمی در ساماندهی، نظارت و ارتقای کیفیت فعالیت‌های معدنی دارد و اقدامات این مجموعه در حوزه تخصصی معدن، زمینه‌ساز توسعه ایمن، اصولی و پایدار این بخش است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین درمنان روز شنبه بیست و سوم خرداد ماه در مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی معدن  لرستان با قدردانی از تلاش‌های اعضا و مدیران سازمان نظام مهندسی معدن استان افزود: مهندسان معدن از سرمایه‌های ارزشمند اجتماعی و تخصصی کشور هستند و نقش آنان در ارتقای استانداردهای فنی، توسعه دانش تخصصی، افزایش ایمنی و کاهش حوادث معدنی، نقشی تعیین‌کننده و اثرگذار است. 

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی لرستان خاطرنشان کرد: در کنار کشاورزی و دامپروری، بخش معدن یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه استان به شمار می‌رود و بهره‌گیری صحیح از این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در رونق تولید، اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی منطقه داشته باشد. 

درمنان تصریح کرد: امروز در کنار سایر عرصه‌ها، جبهه اقتصادی نیز نیازمند تلاش و مجاهدت تخصصی است و فعالان حوزه معدن با تکیه بر دانش فنی، تعهد حرفه‌ای و نگاه توسعه‌محور، نقش مهمی در تقویت بنیه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند. 

وی همچنین بر ضرورت توجه به اکتشاف، استخراج، فرآوری مواد معدنی و بهره‌برداری اصولی از ذخایر معدنی تأکید کرد و گفت: توسعه پایدار این بخش نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، رعایت استانداردهای فنی و استفاده حداکثری از توان تخصصی مهندسان است. 

فرماندار خرم‌آباد در پایان با قدردانی از اعضای سازمان نظام مهندسی معدن استان، بر حمایت از برنامه‌ها و ظرفیت‌های این مجموعه تأکید کرد و گفت: نظام مهندسی معدن یکی از نهادهای تخصصی اثرگذار در مسیر توسعه استان است و باید از توانمندی‌های آن بیش از پیش بهره گرفت.

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