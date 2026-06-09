به گزارش ایلنا، محمد خاکی امروز سه شنبه در نشست هیات رئیسه تشکل‌های اقتصادی اتاق بازرگانی لرستان با قدردانی از حضور فعالان اقتصادی و نمایندگان تشکل‌ها اظهار کرد: با وجود تمامی مشکلات و محدودیت‌هایی که در شرایط فعلی پیش روی بخش خصوصی قرار دارد، حضور و همراهی فعالان اقتصادی در این جلسات، نشان‌دهنده دغدغه‌مندی و عزم جدی آنان برای بهبود فضای کسب‌وکار است.

وی افزود: اتاق بازرگانی لرستان به‌طور معمول در پایان هر سال مالی، نشست‌هایی را با کمیسیون‌های تخصصی و تشکل‌های اقتصادی برگزار می‌کند، اما به دلیل شرایط خاص پایان سال گذشته، این جلسات با تأخیر برگزار شد.

خاکی هدف از برگزاری این نشست‌ها را هم‌افزایی و هماهنگی بیشتر میان اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی عنوان کرد و گفت: انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌توانند در شناسایی موانع، انتقال مشکلات و ارائه راهکارهای تخصصی، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد اهداف بخش خصوصی ایفا کنند.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان با اشاره به پیگیری‌های گسترده اتاق ایران و اتاق‌های استانی در حوزه رفع تعهدات ارزی بیان کرد: طی سال گذشته جلسات متعددی با رئیس‌جمهور، بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد تا مشکلات فعالان اقتصادی در حوزه رفع تعهدات ارزی و پرونده‌های ارجاعی مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: تلاش شد میان بخش خصوصی واقعی و شرکت‌های دولتی تفکیک قائل شوند تا شیوه برخورد با فعالان اقتصادی منصفانه‌تر باشد و بخشی از فشارهای موجود از دوش تولیدکنندگان و صادرکنندگان برداشته شود.

خاکی همچنین با اشاره به برنامه‌های تحولی اتاق بازرگانی لرستان در حوزه توانمندسازی اعضا گفت: توسعه هوشمندسازی کسب‌وکارها، اجرای طرح ملی پایش مستمر فضای کسب‌وکار، تدوین سند توسعه مهارت و راه‌اندازی آژانس توسعه تجارت زاگرس از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی اتاق در سال گذشته بوده است.

وی افزود: آژانس توسعه تجارت زاگرس با الگوبرداری از مدل‌های موفق کشورهای کره‌جنوبی و ژاپن، با هدف معرفی و بازاریابی محصولات تولیدی لرستان در بازارهای هدف به‌ویژه روسیه راه‌اندازی شده و هزینه‌های بازاریابی و حضور در بازارهای خارجی برای تولیدکنندگان از سوی اتاق و کارگزاران مربوطه پشتیبانی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان از راه‌اندازی پلتفرم تجاری استان نیز خبر داد و گفت: این پلتفرم به‌عنوان یک نمایشگاه مجازی، امکان معرفی کالاها، شرکت‌ها و ظرفیت‌های صادراتی استان را برای اتاق‌های بازرگانی، سفارتخانه‌ها و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اهمیت نقش تشکل‌ها در ارتقای جایگاه استان در ارزیابی‌های ملی تصریح کرد: بخشی از ضعف رتبه‌بندی تشکل‌های استان ناشی از غیررسمی بودن ساختارها و ضعف در مستندسازی و بارگذاری اطلاعات بوده و لازم است انجمن‌ها نسبت به تهیه گزارش‌های مالی و عملکردی منظم اقدام کنند.

خاکی همچنین بر ضرورت ارتباط مستمر تشکل‌های استانی با انجمن‌های ملی تأکید کرد و افزود: حضور در تشکل‌های ملی می‌تواند به انتقال تجربیات، آگاهی از سیاست‌های کلان و طرح مسائل تخصصی استان در سطح ملی کمک کند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی لرستان آمادگی دارد در راستای تقویت تشکل‌ها، ایجاد ارتباط با انجمن‌های ملی و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی اتاق ایران، همکاری و پشتیبانی لازم را انجام دهد.

رئیس اتاق بازرگانی لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی اقدامات اتاق در حوزه حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی اشاره کرد و گفت: پیگیری مسائل حوزه کشاورزی، شیلات، صنعت ساختمان و زنجیره تولید مرغ از جمله موضوعاتی بوده که از طریق شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی و سایر ظرفیت‌های قانونی دنبال شده است.

وی تأکید کرد: انعکاس به‌موقع مشکلات از سوی انجمن‌ها و تشکل‌ها می‌تواند روند پیگیری و حل مسائل را تسریع کند و اتاق بازرگانی نیز خود را موظف به حمایت و پیگیری مطالبات بخش خصوصی می‌داند.

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