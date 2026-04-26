به گزارش خبرنگار ایلنا، مرتضی رهنما روز یکشنبه ششم اردیبهشت ماه در جمع خبرنگاران با اشاره به تشدید نظارت‌ها بر بازار، از شناسایی و برخورد با متخلفان اقتصادی به عنوان اولویت اصلی این اداره نام برد و گفت: با توجه به مشکلات اقتصادی، احتمال بروز تخلف و تقلب افزایش می‌یابد و این مسئله علاوه بر خسارت مالی، سلامت و جان مردم را نیز تهدید می‌کند.

وی با بیان اینکه «ایمنی جامعه را تضمین می‌کنیم»، افزود: در حوزه‌های مختلفی از جمله مواد غذایی، مصالح ساختمانی، جایگاه‌های سی‌ان‌جی، آسانسورها، شهربازی‌ها و حتی اتاق مادر و کودک، استانداردسازی نقشی حیاتی در پیشگیری از بروز حوادث و حفظ سلامت شهروندان ایفا می‌کند.

رهنما در ادامه به نمونه‌ای از تخلفات در حوزه مواد غذایی اشاره کرد و گفت: اخیراً روغنی تحت عنوان «روغن زیتون برتینی» با ظاهری فریبنده در بازار عرضه شده بود که پس از آزمایش، مشخص شد ۹۰ درصد آن روغن سویا و ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز روغن تفاله زیتون است. این در حالی است که این محصول علاوه بر تأییدیه دانشگاه علوم پزشکی، دارای نشان استاندارد نیز بوده است.

مدیرکل استاندارد لرستان با تأکید بر اینکه در ایام جنگ نیز تعطیلی در کار این اداره نبوده است، آماری از اقدامات صورت گرفته ارائه داد و اظهار داشت: در همین مدت، ۱۶۰ نمونه مشتقات نفتی مورد آزمون قرار گرفته و ۵۰۰۰ نمونه تولیدی از واحدهای تولیدی استان نیز برای صحت‌سنجی وزن خالص کالا نمونه‌برداری شده است.

وی در تشریح نتایج طرح نظارت بر وزن کالا در استان لرستان که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده، بیان کرد: در سال ۱۴۰۱.۱۷ درصد از کالاهای بررسی شده دارای مغایرت وزن و کم‌فروشی بودند. این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۴ درصد و در سه ماهه پایانی سال قبل (۱۴۰۲) به زیر یک درصد کاهش یافته است.

رهنما این کاهش چشمگیر را یک «موفقیت خوب» قلمداد کرد و افزود: این موفقیت نشان‌دهنده اثرگذاری نظارت‌هاست و امیدواریم این روند کاهشی تا سال ۱۴۰۵ ادامه یابد تا به حد صفر برسد.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تشخیص کم‌فروشی در کارخانه‌ای، ابتدا اخطارهای لازم صادر می‌شود.

رهنما از شهروندان خواست فریب کالاهای بدون شناسنامه را نخورند و عنوان کرد: بسیاری از کالاهای سنتی نظیر سوسیس، کالباس و روغن که تحت عنوان «در حضور» اما خارج از حضور مشتری و به صورت انبوه تولید می‌شوند تخلف است. که مردم در صورت مشاهده چنین مواردی باید کد ۱۰ رقمی زیر علامت استاندارد کالا را به سامانه ۱۵۱۷ پیامک کنند تا از اصالت آن مطمئن شوند.

وی همچنین به عملکرد قضایی این اداره‌کل اشاره کرد و اظهار داشت: در سال گذشته ۸۵ پرونده برای واحدهای متخلف تشکیل شد که منجر به صدور حکم ۲۹۱ میلیون تومان جریمه نقدی، پلمب پنج خط تولید و چندین مورد امحای کالاهای فاسد از جمله ۲ هزار قوطی کنسرو ماهی غیراستاندارد شد.

انتهای پیام/