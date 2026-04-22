به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری روز چهارشنبه دوم اردیبهشت ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به عملکرد این نهاد در سال ۱۴۰۴، از رقم قابل توجه ۳۰۰ نفر زندانی جرایم غیرعمد خبر داد و گفت: با همت و تلاش ستاد دیه و حمایت‌های بی‌دریغ خیرین، طعم شیرین آزادی را چشیده‌اند.

وی افزود: سال ۱۴۰۴، ستاد دیه استان لرستان با یاری خداوند و همت بلند خیرین، موفق شد تا گره از کار ۳۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد باز کند. این آمار که شامل ۲۷۶ مرد و ۲۴ زن است، نشان‌دهنده تلاش شبانه‌روزی این مجموعه برای بازگرداندن افراد به کانون گرم خانواده است.

رئیس کل دادگستری لرستان با تفکیک این آمار، به سهم ۱۹۶ نفری محکومین مالی، ۸۵ نفری بدهکاران مهریه، ۱۵ نفری که به دلیل‌عدم پرداخت نفقه در زندان بودند و همچنین ۴ نفر مربوط به جرایم غیرعمد ناشی از دیه اشاره کرد. این ارقام، تصویری روشن از گستره فعالیت‌های ستاد دیه در رفع موانع قضایی و مالی این قشر آسیب‌پذیر ارائه می‌دهد.

شهواری گفت: یکی از بزرگترین موانع پیش روی زندانیان جرایم غیرعمد، حجم بدهی‌های آنان است. در سال گذشته، مجموع بدهی این ۳۰۰ نفر از زندانیان آزاد شده، رقمی معادل بیش از ۹۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان بوده است.

وی بیان کرد: برای تحقق این امر مهم، منابع مالی متنوعی به کار گرفته شده است. آورده نقدی خانواده مددجویان که نشان‌دهنده تلاش خود خانواده‌ها برای تامین بخشی از بدهی است، مبلغی حدود ۲ میلیارد تومان بوده و تسهیلات بانکی به مبلغ بیش از ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان از سوی بانک عامل پرداخت شده است.

رئیس دادگستری لرستان افزود: عامل کلیدی دیگر در این میان، گذشت شاکیان بوده که با بزرگواری خود، مبلغ بیش از ۶۰ میلیارد تومان از مطالبات خود را بخشیده‌اند. علاوه بر این، بخش قابل توجهی از بدهی‌ها، معادل بیش از ۸۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان، مربوط به اعسار بوده که ناتوانی مالی بدهکاران را نشان می‌دهد و با حکم قضایی و مساعدت ستاد دیه، مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی گفت: در راستای تامین منابع مالی مورد نیاز برای آزادی زندانیان، ستاد دیه توانسته است با حمایت و کمک‌های خیرین مبلغی بالغ بر بیش از ۲۴ میلیارد تومان، نقش بسزایی در تکمیل چرخه حمایتی و آزادی این ۳۰۰ نفر ایفا کرده است.

