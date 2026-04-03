مدیر کل کار لرستان :
آغاز مرحله نهم طرح جدید کالابرگ الکترونیکی از پانزده فروردین
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان از آغاز مرحله نهم طرح جدی کالابرگ الکترونیکی از روز شنبه پانزده فروردین بر اساس رقم انتهای کد ملی سرپرستان خانوار خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز جمعه چهاردهم فروردین ماه در گفت و گو با خبرنگاران به تشریح زمان و نحوه برداشت کالابرگ در مرحله جدید پرداخت و اظهار داشت: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۰.۱ و ۲ میتوانند از فردا شنبه پانزدهم فروردین برای خرید مرحله جدید طرح کالابرگ الکترونیکی به فروشگاههای تحت پوشش مراجعه کنند.
وی افزود: سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۳.۴، ۵ و ۶ از بیستم فروردین و سرپرستان خانوار با رقم انتهای کد ملی ۷.۸ و ۹ از بیست و پنجم فروردین ماه میتوانند به فروشگاهها مراجعه کنند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: اعتبار کالابرگ فروردین۱۴۰۵ تا پایان اردیبهشت معتبر خواهد بود و اعتبار کالابرگ دی، بهمن و اسفند ۱۴۰۴ تا پایان فروردین۱۴۰۵ قابل استفاده است.
توصیفیان بیان کرد: اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله مرغ، تخممرغ، گوشت قرمز، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات و ماکارونی است و محصولات کشاورزی میوه و تره بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت هزینه توسط خریدار پرداخت خواهد شد.
وی با اشاره به گستردگی شبکه توزیع در لرستان گفت: این طرح در بیش از ۶۴۷۷فروشگاه استان که دارای ۱۰۰۴۵ ترمینال (دستگاه پوز) هستند و شامل فروشگاههای عمده و خرد میشود، در استان اجرا میشود.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان خاطر نشان کرد: در صورت خرید بیش از سقف اعتبار، مابهالتفاوت را خریدار پرداخت میکند. امکان خرید در چند نوبت وجود دارد و نیازی به استفاده از کل اعتبار در یک مرحله نیست.
وی از هموطنان عزیز در خواست کرد همچنان مراقب پیامها و لینکهای جعلی کلاهبرداران باشند و صرفاً به پیامکهای رسمی از سرشماره V. Refah اعتماد کنند.
توصیفیان ادامه داد: با توجه به شرایط حاکم، فروشگاهها بیش از پیش با مردم همکاری لازم را داشته باشند، حقوق مردم را حفظ کرده و از تخلفات جدا پرهیز نمایند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان تاکید کرد: هموطنان عزیز در صورت مشاهده و بروز تخلفات فروشگاهی میتوانند شکایت خود را در برنامه کاربردی شمیم و یا سامانه zrm. mcls. gov. ir ثبت و سپس با ورود به بخش کالابرگ، آدرس فروشگاه متخلف را نوشته و یا فیش خرید خود را بارگذاری کنند تا به محض دریافت رسیدگی شود.