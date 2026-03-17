معاون عمرانی استاندار لرستان:

صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفه امسال صورت می‌گیرد

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار لرستان گفت: صدور پروانه‌های ساختمانی سال جاری تا پایان خرداد ۱۴۰۵ با تعرفه امسال صورت می‌گیرد.

به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز سه شنبه بیست و ششم اسفند ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: باتوجه به صدور بخشنامه از سوی معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، تعرفه پروانه ساختمانی تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ با تعرفه سال جاری، محاسبه می‌شود. 

وی ادامه‌داد: براین اساس و طی بخشنامه صادر شده به استانداری‌های سراسر کشور مقرر شد، با توجه به شرایط جنگ تحمیلی اخیر و شرایط خاص ایجاد شده در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۴ و بروز اختلال در روند قانونی صدور پروانه ساختمانی در شهرداری‌های‌کشور، صدور پروانه‌های ساختمانی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۵ بر اساس تعرفه عوارض سال ۱۴۰۴ محاسبه و دریافت شود. 

معاون عمرانی استاندار لرستان تصریح کرد: این بخشنامه به کلیه شهرداری‌های استان ابلاغ شده و شهروندان محترم می‌توانند تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ بر مبنای تعرفه امسال عوارض بپردازند.

 

انتهای پیام/
