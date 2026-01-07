فرماندار خرم آباد؛
حمایت از معیشت مردم و ساماندهی بازار ضروری است
فرماندار شهرستان خرمآباد با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ایران، بر ضرورت ثباتبخشی به اقتصاد، مدیریت بازار، حمایت از معیشت مردم و تقویت تولید تأکید کرد و از اجرای بستههای جدید ارزی، کالابرگ ماهانه، طرح اعتبار ملی ایرانیان و برنامههای حمایتی اشتغال و بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین درمنان روز چهارشنبه هفدهم دیماه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایهگذاری شهرستان با بیان اینکه کشورمان همواره در معرض جنگهای ترکیبی، رسانهای و اقتصادی دشمنان قرار دارد، اظهار کرد: دشمنان با هدف ایجاد بیثباتی، بهدنبال غارت منابع کشور هستند، اما به برکت خون شهدا، و بصیرت مردم، این توطئهها با شکست مواجه شده و خواهد شد.
وی با تأکید بر اینکه رهبر معظم انقلاب همواره بر راهبری منسجم اقتصاد، پرهیز از تصمیمات مقطعی و توجه جدی به معیشت مردم تأکید داشتهاند، افزود: این رهنمودها باید مبنای عمل دستگاههای اقتصادی قرار گیرد.
فرماندار شهرستان خرمآباد ثبات اقتصادی و مدیریت بازار را مطالبه بهحق مردم و اصناف دانست و گفت: تا زمانی که سیاستهای اقتصادی قابل پیشبینی نباشد، نمیتوان از فعالان اقتصادی انتظار برنامهریزی بلندمدت داشت. ایجاد ثبات، شرط اصلی حفظ اعتماد در بازار است.
درمنان با اشاره به ضرورت نظارت دقیق دولت بر توزیع و قیمتگذاری کالاهای اساسی، تصریح کرد: گرانی هم برای مردم و هم برای بازاریان ناخوشایند است. همه اقشار اقتصادی حلقههای یک زنجیره هستند و نوسانات اقتصادی بر همه تأثیر منفی میگذارد.
وی با تقدیر از بازاریان متعهد و مردمدار، خاطرنشان کرد: اصناف همواره وفاداری خود را به نظام و مردم نشان دادهاند.
فرماندار در ادامه از آغاز اصلاحات اقتصادی دولت از جمله تغییر در نحوه تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و بیان کرد: با تخصیص ارز به حلقه نهایی زنجیره مصرف، انگیزه خروج منابع از چرخه رسمی کاهش مییابد و بانک مرکزی با مدیریت هوشمند مانع شکلگیری بازارهای موازی خواهد شد.
درمنان همچنین آزادسازی سهام عدالت، بازگرداندن شفافیت به بازار سرمایه، حذف نرخهای متعدد و جلوگیری از شوک به بورس را از محورهای اصلی اصلاحات اقتصادی عنوان کرد و از اجرای بستههای حمایتی اشتغال خبر داد و خاطرنشان کرد: برای بازگشت افراد بیکار شده به بازار کار، مشوقهای مالیاتی و حمایتهای بانکی برای بنگاههای جذبکننده نیروی کار طراحی شده است.
وی اجرای «طرح رویش» برای حمایت از تولید، ساماندهی بازار پول و نرخ سود بانکی و راهاندازی صندوقهای ارزی در قالب «طرح اعتبار ملی ایرانیان» را از دیگر برنامههای دولت برشمرد و خاطرنشان کرد: طرح اعتبار ملی ایرانیان از اواخر دیماه بهصورت آزمایشی آغاز میشود و طی آن تا ۳۰ میلیون تومان اعتبار با کارمزد حدود ۴ درصد به سرپرستان خانوار پنج دهک اول اختصاص مییابد.
فرماندار خرمآباد از اختصاص کالابرگ ماهانه به مبلغ یک میلیون تومان برای هر نفر بهعنوان حق شهروندی خبر داد و آن را گامی مهم در حمایت از معیشت خانوارها دانست.
درمنان در پایان با اشاره به وضعیت اشتغال شهرستان، بیان کرد: از تعهد ۶ هزار و ۴۷ فرصت شغلی در سال ۱۴۰۴ تاکنون حدود ۵۰ درصد ثبت شده که پس از راستیآزمایی آمار نهایی اعلام خواهد شد؛ همچنین بخش عمدهای از طرحهای پیشران و محرک شهرستان در حوزه اقتصادی قرار دارد و باید با جدیت برای تکمیل و بهرهبرداری از آنها اقدام شود.