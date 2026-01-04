مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان:
رسانهها بازتاب مسئولانه مطالبات معیشتی مردم باشند
جشنواره امیدآفرینی عملکرد دولت در دستور کار رسانههای استان
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان تأکید کرد: رسانهها باید با مرزبندی دقیق میان اعتراضات مردمی و اغتشاشات سازمانیافته، روایت اول را به بازتاب مسئولانه مطالبات مردم اختصاص دهند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم روانشاد، روز یکشنبه چهاردهم دیماه در نشست هماندیشی با اصحاب رسانه استان با قدردانی از رسانههایی که در ایام اخیر با روایت حرفهای و آرام، ضمن بازتاب مسئولانه مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم، از بازنشر خام، هیجانی یا تنشزا پرهیز کرده و به روشنگری افکار عمومی درباره اهداف مداخلهگرانه خارجی و تلاش معاندین برای بهرهبرداری از ناآرامیها پرداختهاند، تأکید کرد: این رسانهها با مرزبندی روشن میان نقد و مطالبات اقتصادی مردم و اغتشاشات خشونتآمیز و سازمانیافته، به حفظ انسجام اجتماعی و ثبات کشور کمک کردند.
وی همچنین از رسانههایی که با انجام مصاحبه، درج یادداشت از شخصیتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دانشگاهی و انتشار تحلیل، بر وحدت ملی حول محور ایران تأکید کردهاند، قدردانی نمود.
روانشاد با اشاره به اینکه اظهارات مداخلهجویانه و مغایر با موازین شناختهشده دیپلماتیک از سوی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، خوشبختانه با واکنش سریع و مسئولانه شخصیتها و رسانههای کشور مواجه شد، گفت: از رسانههایی که بلافاصله با رویکردی ملی نسبت به محکومیت صریح مداخله خارجی در امور داخلی ایران اقدام کردند، سپاسگزاریم.
روانشاد با تأکید بر نقش راهبردی رسانهها در شرایط کنونی، گفت: رسانهها باید مرز روشن میان اعتراضات مردمی و اغتشاشات هدایتشده از خارج را بهخوبی پوشش دهند.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: روایت اول باید بازتاب مسئولانه مطالبات مردم باشد؛ مردمی که همواره پای کار انقلاب و نظام بودهاند و امروز نیز نگرانیهای اقتصادی و معیشتی خود را مطرح میکنند.
وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری افزود: این سخنان حجت را بر ما تمام کرد و وظیفه رسانههاست که با تحلیل حرفهای و اثرگذار، هم مطالبات مردم را منعکس کنند و هم خط اغتشاشگران را افشا کنند. بازنشر خام اخبار بدون تحلیل، کارآمد نیست و باید با نگاه کارشناسی و مسئولانه همراه شود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه به سفر آینده رئیسجمهور به استان اشاره کرد و گفت: جشنواره امیدآفرینی از عملکرد دولت با همکاری خانه مطبوعات و بسیج رسانه برگزار خواهد شد تا اخبار مثبت در کنار اخبار اقتصادی و اجتماعی استان منتشر شود.
روانشاد با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی بستههای حمایتی دولت گفت: این بستهها باید بهدرستی به اطلاع مردم برسد تا اعتماد عمومی تقویت شود.
وی با اشاره به برنامههای فرهنگی پیشرو گفت: رسانهها باید علاوه بر پوشش تحولات جاری، زمینهساز برگزاری جشنهای ملی و مذهبی همچون نیمه شعبان و دهه فجر باشند که امیدواریم با همکاری همه رسانهها، شاهد فروکش کردن جریانهای اخیر و تقویت امید و نشاط اجتماعی در جامعه باشیم.