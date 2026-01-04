به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم روانشاد، روز یکشنبه چهاردهم دیماه در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه استان با قدردانی از رسانه‌هایی که در ایام اخیر با روایت حرفه‌ای و آرام، ضمن بازتاب مسئولانه مطالبات معیشتی و اقتصادی مردم، از بازنشر خام، هیجانی یا تنش‌زا پرهیز کرده و به روشنگری افکار عمومی درباره اهداف مداخله‌گرانه خارجی و تلاش معاندین برای بهره‌برداری از ناآرامی‌ها پرداخته‌اند، تأکید کرد: این رسانه‌ها با مرزبندی روشن میان نقد و مطالبات اقتصادی مردم و اغتشاشات خشونت‌آمیز و سازمان‌یافته، به حفظ انسجام اجتماعی و ثبات کشور کمک کردند.

وی همچنین از رسانه‌هایی که با انجام مصاحبه، درج یادداشت از شخصیت‌های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و دانشگاهی و انتشار تحلیل، بر وحدت ملی حول محور ایران تأکید کرده‌اند، قدردانی نمود.

روانشاد با اشاره به اینکه اظهارات مداخله‌جویانه و مغایر با موازین شناخته‌شده دیپلماتیک از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، خوشبختانه با واکنش سریع و مسئولانه شخصیت‌ها و رسانه‌های کشور مواجه شد، گفت: از رسانه‌هایی که بلافاصله با رویکردی ملی نسبت به محکومیت صریح مداخله خارجی در امور داخلی ایران اقدام کردند، سپاسگزاریم.

روانشاد با تأکید بر نقش راهبردی رسانه‌ها در شرایط کنونی، گفت: رسانه‌ها باید مرز روشن میان اعتراضات مردمی و اغتشاشات هدایت‌شده از خارج را به‌خوبی پوشش دهند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: روایت اول باید بازتاب مسئولانه مطالبات مردم باشد؛ مردمی که همواره پای کار انقلاب و نظام بوده‌اند و امروز نیز نگرانی‌های اقتصادی و معیشتی خود را مطرح می‌کنند.

وی با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری افزود: این سخنان حجت را بر ما تمام کرد و وظیفه رسانه‌هاست که با تحلیل حرفه‌ای و اثرگذار، هم مطالبات مردم را منعکس کنند و هم خط اغتشاشگران را افشا کنند. بازنشر خام اخبار بدون تحلیل، کارآمد نیست و باید با نگاه کارشناسی و مسئولانه همراه شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان در ادامه به سفر آینده رئیس‌جمهور به استان اشاره کرد و گفت: جشنواره امیدآفرینی از عملکرد دولت با همکاری خانه مطبوعات و بسیج رسانه برگزار خواهد شد تا اخبار مثبت در کنار اخبار اقتصادی و اجتماعی استان منتشر شود.

روانشاد با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی بسته‌های حمایتی دولت گفت: این بسته‌ها باید به‌درستی به اطلاع مردم برسد تا اعتماد عمومی تقویت شود.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو گفت: رسانه‌ها باید علاوه بر پوشش تحولات جاری، زمینه‌ساز برگزاری جشن‌های ملی و مذهبی همچون نیمه شعبان و دهه فجر باشند که امیدواریم با همکاری همه رسانه‌ها، شاهد فروکش کردن جریان‌های اخیر و تقویت امید و نشاط اجتماعی در جامعه باشیم.

