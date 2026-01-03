دستگیری ۳ لیدر اغتشاشات در خرمآباد
سازمان اطلاعات سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، سه تن از عوامل اصلی اغتشاشات در خرمآباد را شناسایی و دستگیر کرد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) استان لرستان اعلام کرد که پاسداران گمنام امام زمان (عج) در یک عملیات دقیق، سه لیدر اصلی آشوبهای اخیر را بازداشت کردند.
این افراد با هدایت مستقیم شبکه صهیونیستی «ایران اینترنشنال» و دیگر رسانههای معاند فعالیت میکردند. متهمان بازداشت شده ماموریت داشتند تا اموال عمومی را تخریب کنند و با شعارنویسی گسترده، اعتراضات را به سمت آشوب و ناامنی بکشانند.
سازمان اطلاعات سپاه استان تصریح کرد که اسامی این افراد به دلیل ضرورتهای پرونده قضایی فعلاً منتشر نمیشود. در حال حاضر فرآیند پیگیری کامل این پرونده در مراجع ذیصلاح ادامه دارد تا ابعاد دیگر فعالیتهای این شبکه روشن شود.