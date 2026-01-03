به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه سیزدهم دیماه با حضور در فرماندهی انتظامی لرستان، با اشاره به تحولات روزهای گذشته اظهار داشت: در پی اعتراضاتی که مردم عزیز و شریف نسبت به برخی گرانی‌ها و مسائل جاری داشتند، تجمعاتی شکل گرفت که همان‌گونه که سخنگوی محترم دولت نیز بیان کردند، این اعتراضات به نحو شایسته‌ای شنیده شد.

وی افزود: متأسفانه طبق روال سال‌های گذشته، ضدانقلاب و افراد فرصت‌طلب اغتشاشگر در چنین شرایطی سوار بر موج مطالبات مردمی شده و تلاش می‌کنند اعتراضات مسالمت‌آمیز را به خشونت بکشانند. در استان لرستان نیز در چند نقطه شاهد چنین اقدامات ناگواری بودیم که موجب اخلال در امنیت و آسایش مردم شد.

استاندار لرستان تصریح کرد: بر همین اساس و با توجه به رسالت نیروی انتظامی، این نیرو با رعایت کامل اصول و ضوابط مأموریتی وارد عمل شد و خوشبختانه در سطح استان، نیروی انتظامی به‌صورت مناسب و مقتدرانه اقدام کرد و در حال حاضر مشکل حادی در سراسر استان وجود ندارد.

شاهرخی با اشاره به مواضع اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز شاهد بودیم که دشمن خونی ایران و مردم عزیزمان، دونالد ترامپ، با انتشار توییت و اطلاعیه‌ای از اغتشاشگران حمایت و در امور داخلی کشور مداخله کرد. این موضوع نشان‌دهنده ماهیت واقعی جریانی است که تلاش دارد اعتراضات مردمی را به اغتشاش بکشاند.

وی در پایان تأکید کرد: از مردم عزیز و فهیم استان تقاضا دارم اجازه ندهند دشمنان و اغتشاشگران از فضای مطالبات مردمی سوءاستفاده کنند و با همان آگاهی و بصیرتی که همواره داشته‌اند، همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی داشته باشند تا اغتشاشگران از بدنه مردم جدا بمانند و امنیت و آرامش استان حفظ شود.

