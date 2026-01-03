خبرگزاری کار ایران
استاندار لرستان :

اعتراضات مردمی شنیده شد/ اجازه ندهیم اغتشاشگران امنیت استان را خدشه‌دار کنند

اعتراضات مردمی شنیده شد/ اجازه ندهیم اغتشاشگران امنیت استان را خدشه‌دار کنند
استاندار لرستان با اشاره به شکل‌گیری تجمعات اعتراضی در پی برخی گرانی‌ها و مسائل جاری، گفت: اعتراضات مسالمت‌آمیز مردم به‌درستی شنیده شد، اما ضدانقلاب و عناصر فرصت‌طلب تلاش کردند این مطالبات را به خشونت و اغتشاش بکشانند که با ورود مقتدرانه خدمتگزاران مردم در نیروی انتظامی، امنیت استان حفظ شد.

به گزارش ایلنا، سید سعید شاهرخی روز شنبه سیزدهم دیماه با حضور در فرماندهی انتظامی لرستان، با اشاره به تحولات روزهای گذشته اظهار داشت: در پی اعتراضاتی که مردم عزیز و شریف نسبت به برخی گرانی‌ها و مسائل جاری داشتند، تجمعاتی شکل گرفت که همان‌گونه که سخنگوی محترم دولت نیز بیان کردند، این اعتراضات به نحو شایسته‌ای شنیده شد. 

وی افزود: متأسفانه طبق روال سال‌های گذشته، ضدانقلاب و افراد فرصت‌طلب اغتشاشگر در چنین شرایطی سوار بر موج مطالبات مردمی شده و تلاش می‌کنند اعتراضات مسالمت‌آمیز را به خشونت بکشانند. در استان لرستان نیز در چند نقطه شاهد چنین اقدامات ناگواری بودیم که موجب اخلال در امنیت و آسایش مردم شد. 

استاندار لرستان تصریح کرد: بر همین اساس و با توجه به رسالت نیروی انتظامی، این نیرو با رعایت کامل اصول و ضوابط مأموریتی وارد عمل شد و خوشبختانه در سطح استان، نیروی انتظامی به‌صورت مناسب و مقتدرانه اقدام کرد و در حال حاضر مشکل حادی در سراسر استان وجود ندارد. 

شاهرخی با اشاره به مواضع اخیر دشمنان جمهوری اسلامی ایران گفت: امروز شاهد بودیم که دشمن خونی ایران و مردم عزیزمان، دونالد ترامپ، با انتشار توییت و اطلاعیه‌ای از اغتشاشگران حمایت و در امور داخلی کشور مداخله کرد. این موضوع نشان‌دهنده ماهیت واقعی جریانی است که تلاش دارد اعتراضات مردمی را به اغتشاش بکشاند. 

وی در پایان تأکید کرد: از مردم عزیز و فهیم استان تقاضا دارم اجازه ندهند دشمنان و اغتشاشگران از فضای مطالبات مردمی سوءاستفاده کنند و با همان آگاهی و بصیرتی که همواره داشته‌اند، همکاری نزدیکی با نیروی انتظامی داشته باشند تا اغتشاشگران از بدنه مردم جدا بمانند و امنیت و آرامش استان حفظ شود.

 

