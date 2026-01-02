دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان؛
شهروندان هم استانی از حضور در تجمعات غیرقانونی پرهیز کنند
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان گفت: صف مردم معترض معیشتی باید از اغتشاشگران جدا شود و شهروندان هم استانی از حضور در تجمعات غیرقانونی پرهیز کنند.
به گزارش ایلنا، علی حسنوند روز جمعه دوازدهم دیماه با صدور بیانیهای رسمی ضمن تاکید بر شرایط حساس کنونی کشور بیان کرد: هرگونه حضور در تجمعات غیرقانونی با اقدامات هنجارشکن اعم از اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال، تمرد در برابر مامورین، فراخوان و دعوت به تجمع غیر قانونی، توهین، تهدید، آتش زدن اموال، جرم بوده برخورد قاطع دستگاه قضایی رو در بر خواهد داشت.
وی با درخواست از مردم جهت مراقبت و کنترل فرزندان خود برای ممانعت از حضور آنان در این تجمعات خطاب به عموم مردم استان، بر ضرورت جداسازی صف اعتراضات معیشتی و اقتصادی از صف اغتشاشگران و قانونشکنان تاکید کرد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور، جنگ ترکیبی و تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی مردم، اظهار داشت: برخی افراد فرصتطلب و معاند درصدد هستند با ایجاد آشوب، اغتشاش و کشته سازی، امنیت عمومی و آرامش خانوادهها را خدشهدار کنند.
دادستان مرکز لرستان تصریح کرد: دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی با قاطعیت و بدون هیچگونه اغماض، با عناصر اغتشاشگر و کسانی که امنیت عمومی را خدشهدار کنند، برخورد خواهند کرد چراکه هیچ فردی نمیتواند به بهانه مشکلات اقتصادی یا اجتماعی، دست به اقدامات غیرقانونی بزند یا امنیت مردم را تهدید کند.
حسنوند در ادامه خطاب به خانوادهها و شهروندان استان گفت: از خانوادههای محترم انتظار میرود با دقت و جدیت مراقب فرزندان و نوجوانان خود باشند و اجازه ندهند آنان تحت تاثیر تبلیغات مغرضانه یا تحریک دشمنان، در این تجمعات غیرقانونی شرکت کنند چون هرگونه غفلت در این زمینه میتواند تبعات سنگین قضایی و اجتماعی برای خانوادهها و فرزندان به همراه داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه مسیر طرح مطالبات و اعتراضات تنها از راههای قانونی و مدنی امکانپذیر است، افزود: هیچگونه توجیهی برای حضور در تجمعات غیرقانونی پذیرفته نخواهد شد و هر فردی که در این مسیر گام بردارد، مسئولیت کامل اقدامات خود را بر عهده خواهد داشت.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان عنوان کرد: امنیت عمومی، خط قرمز دستگاه قضایی است و هرگونه اقدام علیه آن، با واکنش سریع و قانونی مواجه خواهد شد پس از مردم شریف استان لرستان انتظار میرود با هوشیاری و همکاری، صف خود را از اغتشاشگران جدا کرده و در کنار نهادهای قانونی، حافظ امنیت و آرامش جامعه باشند.