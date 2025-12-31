معاون عمرانی استاندار لرستان:
۱۶ مدرسه سنگی تا پایان سال جاری ساماندهی میشود
معاون عمرانی استاندار لرستان گفت: تا پایان سال جاری ۱۶ مدرسه سنگی که توسط بنیاد علوی در حال ساخت است ساماندهی میشوند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، مهدی مجیدی روز چهارشنبه دهم دیماه در جلسه توسعه عدالت در فضاهای آموزشی با اشاره به اینکه محوریت جلسه بحث انشعابات گاز مدارس جایگزین مدارس کانکسی، اظهارکرد: از مجموع ۱۷۰ مدرسه جایگزین مدارس کانکسی که احداث شده، حدود ۸۰ مدرسه فاقد گاز بود که خوشبختانه برای ۱۲ مدرسه، علمک گاز نصب شده و باید توسط سازمان نوسازی مدارس، انشعاب گاز داخل ساختمان انجام شود که ظرف ۱۰ روز آینده محقق خواهد شد.
وی افزود: برای ۳۱ مدرسه نیز نصب علمک در دستور کار قرار گرفته و ظرف ۱۵ روز آینده انجام میشود. همچنین ۳۸ مدرسه دیگر نیاز به احداث شبکه و علمک دارند که برآورد هزینه آن ظرف ۱۰ روز آینده توسط شرکت گاز ارائه خواهد شد تا از طریق سازمان برنامه و بودجه و کارگروهی به ریاست استاندار، اعتبار آن تامین شود.
معاون عمرانی استاندار لرستان در ادامه به موضوع ساماندهی مدارس سنگی اشاره کرد و گفت: خوشبختانه بنیاد علوی ساخت ۱۶ مدرسه را آغاز کرده و قول داده کار را با سرعت بیشتری پیش ببرد. انشالله تا پایان سال این ۱۶ مدرسه سنگی که در دستور کار است، به بهرهبرداری و افتتاح خواهد رسید.