فرماندار بروجرد:
اشتغالزایی یکی از مهمترین مطالبات مردم و اولویتهای مدیریت استان است
فرماندار بروجرد گفت: دستگاههایی که تاکنون نسبت به ثبت تعهدات خود اقدام نکردهاند، موظفاند دلایل این موضوع را اعلام و نسبت به اصلاح وضعیت اقدام کنند، چرا که اشتغالزایی یکی از مهمترین مطالبات مردم و اولویتهای مدیریت استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرتالله ولدی روز دوشنبه هشتم دیماه در جلسه بررسی عملکرد دستگاههای اجرایی در سامانه رصد، با اشاره به افزایش درصد تحقق تعهدات در بازه زمانی اخیر گفت: در شش ماه نخست، میزان تحقق تعهدات اشتغالزایی شهرستان ۳۹ درصد بوده که طی ۴۵ روز گذشته با پیگیریها به ۴۹ درصد رسیده و لازم است دستگاههای اجرایی توضیح دهند این رشد چگونه محقق شده و چرا برخی دستگاهها همچنان عقبماندهاند.
وی افزود: بر اساس گزارش ارائهشده، دستگاههایی از جمله بنیاد کرامت، قرارگاه مهارتآموزی نیروهای مسلح، شهرداری بروجرد، امور نوسازی مدارس و بنیاد مسکن در فهرست دستگاههایی قرار دارند که یا تعهدی ثبت نکردهاند یا میزان تحقق آنها صفر است، در حالی که منابع طبیعی تنها یک درصد پیشرفت داشته است.
فرماندار بروجرد با اشاره به وضعیت سایر دستگاهها تصریح کرد: پس از این مجموعهها، بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی (ره)، میراث فرهنگی، جهاد کشاورزی، ورزش و جوانان، بنیاد شهید، آب و فاضلاب، صنعت و معدن، بنیاد برکت، آموزش فنیوحرفهای، آموزش و پرورش، بنیاد علوی، اداره کل امور اقتصادی و دارایی، فناوری اطلاعات، راه و شهرسازی، اتاق اصناف و آب منطقهای قرار دارند که بخشی از تعهدات خود را انجام دادهاند، اما هنوز به تحقق صد درصدی نرسیدهاند.
ولدی خاطرنشان کرد: ۲۱ دستگاه در مجموع اعلام کردهاند که به تحقق کامل تعهدات نزدیک شدهاند، اما تا رسیدن به عدد ۱۰۰ درصد فاصله دارند و لازم است این فاصله هرچه سریعتر جبران شود.
وی با تأکید بر لزوم ثبت دقیق اشتغال در سامانههای مربوطه بیان کرد: بنیاد مسکن اعلام کرده تا پایان مهرماه ۸۰۰ اشتغال جدید ایجاد کرده که ۵۰۰ مورد آن محقق شده و ۲۸۵ مورد در مرحله کلنگزنی است، اما صرف کلنگزنی ملاک تحقق اشتغال نیست و اشتغال ایجادشده باید ثبت و قابل راستیآزمایی باشد.
فرماندار بروجرد ادامه داد: در حوزه شهرداریها، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی، بر اساس قانون هر ۷۵ مترمربع زیربنای عمرانی یک شغل محسوب میشود و این موضوع در جلسات قبلی نیز بهصورت شفاف مطرح شده است. شهرداری بروجرد در افتتاح پروژهها ۳۴۰ شغل، شرکت توزیع برق ۶۶ شغل در افتتاح و ۱۰ شغل در کلنگزنی، راه و شهرسازی ۲۸۰ شغل و جهاد کشاورزی نیز در افتتاح پروژهها ۷۲ شغل اعلام کردهاند که بخشی از این آمارها با ثبتهای سامانهای همخوانی ندارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اشتغال موجود در شهرستان بروجرد گفت: فقط در یک ماه گذشته، یکی از واحدهای صنعتی مستقر در زاگرسپوش اعلام نیاز رسمی به جذب ۱۰۰ نیروی کار داشته و تاکنون ۳۴ نفر جذب شدهاند. بنابراین انتظار میرود دستگاههای متولی از جمله اداره صمت آمار واقعی و دقیقتری ارائه دهند.