شهردار مرکز استان:

خرم‌آباد در حوزه‌های شهرسازی، اداری، نظارتی به استانداردهای کلان‌شهرهای کشور نزدیک خواهد شد

شهردار مرکز استان از تحول بزرگ هوشمندسازی در مجموعه شهری خبر داد و گفت: خرم‌آباد به‌زودی در حوزه‌های شهرسازی، اداری، نظارتی و ارتباط با شهروندان به استانداردهای کلان‌شهرهای کشور نزدیک خواهد شد.

به گزارش ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند در دویست و بیست و سومین جلسه علنی شورای اسلامی شهر خرم‌آباد، با اشاره به اولویت‌های فوری شهرداری، به طور ویژه بر ساماندهی اساسی سد معبر تأکید کرد و گفت: امروز ساماندهی دست‌فروشان و سد معبر هم‌زمان از سه نهاد نظارتی بازرس کل، دادستان و اعضا شورای اسلامی شهر مطرح شد و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت آن است. 

وی افزود: بازرس کل استان در بازدید از سطح شهر بر ساماندهی کامل سد معبر و مشاغل غیررسمی، به‌ویژه در پهنه مرکزی شهر، ضرب‌الاجل ۱۰ روزه تعیین کرده است. 

شهردار خرم‌آباد با اشاره به اینکه شهر در ید مشاغل غیررسمی است بیان کرد: ما با مکان‌یابی آن‌ها را به رسمیت می‌شناسیم اما این مستلزم همکاری دست‌فروشان است. 

بارانی بیرانوند خاطرنشان کرد: هدف، رسمی‌سازی فعالیت‌ها در چارچوب قانون، کاهش مزاحمت‌های شهری و حفظ حقوق همه شهروندان است. همکاری نزدیک با دستگاه قضایی و انتظامی برای موفقیت این طرح ضروری است. 

وی تأکید کرد: این موضوع با اولویت مکان‌یابی، اقناع‌سازی و تعامل با دست‌فروشان، مغازه‌داران و ذی‌نفعان پیش خواهد رفت. 

شهردار خرم آباد خاطرنشان کرد: پهنه موردبحث ما پل حاجی تا بازار و از کوه تا رودخانه را در برمی‌گیرد، چرا که این محور، قلب تپنده و تاریخی خرم‌آباد است. 

وی با اشاره به پیگیری‌های قبلی تأکید کرد: فردا یک نشست تخصصی و تصمیم‌ساز برای همین موضوع خواهیم داشت تا همه مسئولان و مدیران ذی‌ربط در جریان کامل جزئیات قرار گیرند. هدف نهایی، یک ساماندهی جامع و مورد پذیرش همه است. 

بارانی بیرانوند با اشاره به ضرورت زیباسازی تأکید کرد: موضوع نورپردازی، نصب مبلمان شهری مناسب، رنگ‌آمیزی معابر و احداث المان‌ها و آب‌نماها، به‌ویژه با فرصت محدود تا نوروز، باید با سرعت و جدیت بسیار بیشتری پیگیری شود. 

شهردار خرم‌آباد اظهار کرد: پروژه‌های شهری مانند حلقه‌های زنجیر به هم متصل هستند، لکه‌گیری جدول، پیش‌نیاز آسفالت باکیفیت است و آسفالت مناسب، خود پیش‌نیاز رنگ‌آمیزی و زیباسازی محسوب می‌شود؛ بنابراین، هماهنگی بین بخش‌های مختلف برای حصول نتیجه مطلوب ضروری است. 

وی به موضوع آسفالت که مطالبه اعضا شورای اسلامی شهر است گفت: ما باید ۳ هزار تن قیر رایگان را تا یک ماه دیگر جذب کنیم و شرایط را برای جذب ۵ هزار تن قیر دیگر فراهم کنیم. 

شهردار خرم‌آباد تأکید کرد: ما در بحث آسفالت نه نهضت که انقلاب کرده‌ایم چرا که ۴ سال است به طور مداوم و روتین آسفالت را انجام می‌دهیم. 

بارانی بیرانوند با اشاره به همکاری همه‌جانبه شورای شهر و مدیران برای رفع موانع: خوشبختانه توافق لازم با معاون املاک مخابرات کشور برای احداث دیوار مخابرات شهید رحیمی انجام شد. 

به گفته شهردار خرم آباد با پیگیری استاندار و اعضا شورای اسلامی شهر ۵ و نیم هکتار از سرانه عمومی در یک جای دیگر تأمین و با یک مصوبه هم دفع آب‌های سطحی پشته حسین‌آباد و محله آرتین و هم اتصال میدان کریم‌خان به بلوار بهارستان انجام شد.

