رییس اتاق بازرگانی لرستان:
افزایش سهم ایران از اقتصاد دیجیتال، فراهمسازی زیرساختهای فنی، نهادی و سیاستی ضروری است
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: برای ارتقای جایگاه کشور در این تحولات و افزایش سهم ایران از اقتصاد دیجیتال، فراهمسازی زیرساختهای فنی، نهادی و سیاستی ضروری است که این مهم بدون هماهنگی، انسجام و پرهیز از موازیکاری محقق نخواهد شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد خاکی روز شنبه ششم دیماه در شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بر ضرورت یکپارچهسازی سیاست و نهادهای فعال در حوزه هوش مصنوعی تاکید کرد و اظهار داشت: تعدد ساختارهای تصمیمگیر و اجرایی میتواند منجر به موازیکاری، هدررفت منابع و کاهش اثرگذاری برنامهها در این حوزه راهبردی شود که افزایش سهم ایران از اقتصاد دیجیتال با این روند محقق نمیشود.
وی افزود: با وجود تصویب سازمان ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی، تشکیل ستاد هوش مصنوعی در هیات وزیران و وجود سند ملی فناوری و هوش مصنوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نگرانی جدی نسبت به همپوشانی وظایف و نبود انسجام نهادی وجود دارد.
وی ادامه داد: در صورت ایجاد یک سازمان عریض و طویل جدید، نهتنها بدنه دولت کوچکتر نخواهد شد بلکه احتمال تکرار تجربه نهادهای کماثر بدون خروجی واقعی وجود دارد.
رییس اتاق بازرگانی لرستان ادامه داد: این نهاد از ابتدای سال جاری، مرکز هوشمندسازی و هوش مصنوعی در کسبوکارها را راهاندازی کرده و اقداماتی در حوزه ارتقای بهرهوری، کنترل آفات کشاورزی و افزایش کیفیت تولید در چند پروژه اجرایی انجام داده است که نتایج آن قابل ارائه خواهد بود.
خاکی با اشاره به روندهای جهانی اقتصاد دیجیتال گفت: طی پنج سال گذشته ظرفیت مراکز داده جهان بیش از ۵۰ درصد رشد داشته که نشاندهنده حرکت سریع اقتصاد جهانی به سمت اقتصاد دادهمحور بوده در حالیکه سهم ایران از اقتصاد دیجیتال بسیار پایین و غیرقابل مقایسه با کشورهای توسعهیافته و حتی کشورهای منطقه است.
وی افزود: برآوردها نشان میدهد هوش مصنوعی میتواند تا سالهای آینده بین ۱۵ تا ۱۹ تریلیون دلار به اقتصاد جهانی اضافه کند و سالانه ۱.۲ درصد به رشد اقتصاد جهان بیفزاید همچنین پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۰ درصد ارزش اقتصادی جهان بر بستر بلاکچین ثبت و ذخیره شود.
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان همچنین از ورود عملی این اتاق به اجرای پروژههای هوش مصنوعی در حوزههای تولیدی و کشاورزی خبر داد و گفت: نخستین اقدامات اجرایی در یکی از مراکز پرورش ماهی شهرستان الشتر آغاز شده است.
خاکی اظهار کرد: همایش ملی آموزش، پرورش و فناوریهای نوین روز چهارشنبه هفته جاری برگزار خواهد شد چراکه هوش مصنوعی میتواند نقش موثری در توسعه کسبوکارها و افزایش سهم استان و کشور از اقتصاد دیجیتال ایفا کند.
وی افزود: مرکز هوشمندسازی کسبوکارهای اتاق بازرگانی لرستان برنامههای مشخصی برای سال ۱۴۰۴ تدوین کرده و در همین راستا، همایش هوش مصنوعی و کسبوکارها ۲۴ آبانماه برگزار و همزمان نخستین دوره آموزشی تخصصی هوش مصنوعی آغاز خواهد شد.
رییس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی لرستان ادامه داد: دورههای آموزشی تخصصی تکمیلی در بهمن و اسفندماه برگزار خواهد شد، چراکه هدف اصلی این مرکز تربیت نیروی انسانی متخصص است تا این نیروها در واحدهای تولیدی و صنعتی استان مستقر شده و برنامههای هوشمندسازی بهصورت عملی اجرا شود.
خاکی تصریح کرد: همچنین رویداد ریورس پیچ در دی و بهمنماه برگزار میشود که فرصت مناسبی برای تعامل مستقیم شرکتهای فناور با صاحبان ایده و صنایع است و این رویداد بهصورت موضوعمحور، موردی و شرکتی دنبال خواهد شد.