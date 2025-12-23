خبرگزاری کار ایران
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خبر داد؛

افزایش۲۶ درصدی تولید مرغ در لرستان

کد خبر : 1731785
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از افزایش۲۶ میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی استان در آذرماه سال جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی روز سه شنبه دوم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز طیور، اما با همت و تلاش مرغداران و پیگیری‌های انجام‌شده، تولید گوشت مرغ در استان بی‌وقفه ادامه داشته و نسبت به گذشته روندی رو به رشد دارد. 

وی خاطرنشان کرد: میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی استان در آذرماه سال جاری به ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است. 

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: میزان تولید گوشت مرغ حاصل از این جوجه‌ریزی حدود ۹ هزار تن بوده که از این مقدار، ۵ هزار۲۵۰ تن در استان مصرف و حدود ۳ هزار ۷۵۰تن به سایر استان‌ها عرضه شده است. 

صیادی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، به‌طور مستمر تلاش می‌کند تا نهاده‌های مورد نیاز واحدهای فعال در مدار تولید را تأمین کنند.

