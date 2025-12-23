افزایش۲۶ درصدی تولید مرغ در لرستان

به گزارش ایلنا، نامدار صیادی روز سه شنبه دوم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: با وجود برخی مشکلات و چالش‌ها در تأمین نهاده‌های مورد نیاز طیور، اما با همت و تلاش مرغداران و پیگیری‌های انجام‌شده، تولید گوشت مرغ در استان بی‌وقفه ادامه داشته و نسبت به گذشته روندی رو به رشد دارد.

وی خاطرنشان کرد: میزان جوجه‌ریزی واحدهای مرغ گوشتی استان در آذرماه سال جاری به ۴ میلیون و ۸۵۰ هزار قطعه رسیده که نسبت به ماه قبل ۱۵ درصد و نسبت به ماه مشابه سال گذشته ۲۶ درصد افزایش داشته است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان بیان کرد: میزان تولید گوشت مرغ حاصل از این جوجه‌ریزی حدود ۹ هزار تن بوده که از این مقدار، ۵ هزار۲۵۰ تن در استان مصرف و حدود ۳ هزار ۷۵۰تن به سایر استان‌ها عرضه شده است.

صیادی ادامه داد: سازمان جهاد کشاورزی استان با تمام توان و بهره‌گیری از همه ظرفیت‌ها، به‌طور مستمر تلاش می‌کند تا نهاده‌های مورد نیاز واحدهای فعال در مدار تولید را تأمین کنند.

