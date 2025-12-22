به گزارش ایلنا، شیرزاد جمشیدی روز دوشنبه یکم دی ماه در گفت و گو با خبرنگاران از قرار گرفتن طرح نهضت ملی مسکن شهرستان خرم‌آباد در اولویت کاری این شرکت خبر داد و اظهار کرد: همه تلاش‌ها معطوف به آن است که پیش از واگذاری واحدها، برق مطمئن و پایدار به این طرح‌های مسکن ملی تأمین شود.

وی، با تأکید بر اهمیت زیرساخت‌های برق در پروژه‌های نهضت ملی مسکن افزود: شرکت توزیع نیروی برق لرستان با برنامه‌ریزی دقیق و بسیج امکانات فنی و اجرایی، اجرای شبکه برق این طرح را در دستور کار فوری خود قرار داده و روند پیشرفت پروژه به‌صورت مستمر رصد می‌شود.

مدیرعامل شرکت توزیع برق لرستان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرستان خرم‌آباد اضافه کرد: با پیگیری‌ها و هماهنگی‌های مستمر مدیر برق یک خرم‌آباد و تلاش بی‌وقفه همکاران فنی و عملیاتی برق یک، به همراه فعالیت همزمان دو اکیپ مجهز از پیمانکاران با تجربه، پروژه برق‌رسانی به مسکن ملی خرم‌آباد با پیشرفت قابل توجهی در حال اجراست.

جمشیدی تصریح کرد: در قالب این عملیات جهادی، تاکنون نصب ۲۵ اصله تیر برق، استقرار ۱۳ دستگاه ترانسفورماتور و سیم‌کشی کامل مجموعه انجام شده که گام بزرگی در مسیر تکمیل پروژه محسوب می‌شود و حتی روند اجرا جلوتر از زمان‌بندی پیش‌بینی‌شده قرار دارد.

وی بیان کرد: تأمین زیرساخت‌های برق، نقش کلیدی در تسریع بهره‌برداری از پروژه‌های نهضت ملی مسکن دارد و شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با تمام توان در تلاش است تا تعهدات خود را در این حوزه به بهترین شکل ممکن به انجام برساند.

