معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛
کاهش تصادفات محورهای مواصلاتی با آموزش های عمومی و توسعه زیرساخت های جاده ای در استان
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان گفت: با تداوم آموزش های عمومی، توسعه هرچه بیشتر زیرساخت های جاده ای و رعایت دقیق نکات ایمنی از سوی رانندگان، شاهد کاهش تصادفات در محورهای مواصلاتی استان خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، مهدی مجیدی روز شنبه بیست و نهم آذر ماه در رزمایش زمستانی پلیس راه لرستان هدف اصلی شورای ترافیک استان را کاهش تلفات انسانی و تصادفات عنوان کرد و گفت: خوشبختانه امسال در مقایسه با سال گذشته، آمار تصادفات جرحی حدود ۵۰ درصد کاهش داشته است.
وی افزود: اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای استان، اورژانس، هلال احمر، آتش نشانی و مدیریت ستاد بحران از جمله مجموعههایی هستند که با هم افزایی و همکاری مستمر تلاش میکنند با اجرای طرح زمستانه، میزان تصادفات و حوادث در جادههای استان کاهش یابد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان به اقدامات انجام شده در حوزه زیرساخت اظهار کرد: یکی از اقدامات موثر، توسعه راه و جادههای استان بوده به طوری که امسال ۵۵ کیلومتر به شاهراه و محورهای مواصلاتی لرستان اضافه میشود.
مجیدی گفت: اداره کل راه و شهرسازی نیز در حوزه چهارخطه کردن محورهای ارتباطی در حال اجرای پروژههای مختلف است که محور ازنا - شازند به بهره برداری رسیده و محور کوهدشت نیز در دست اجرا قرار دارد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری لرستان بیان کرد: اجرای طرح زمستانه پلیس با استقرار هدفمند نیروهای انتظامی، امدادی و خدماتی در محورهای حادثهخیز، آمادگی برای مدیریت شرایط جوی نامناسب و افزایش نظارت بر ترددها میتواند نقش موثری در کاهش تصادفات و تلفات جادهای داشته باشد و سطح ایمنی سفرهای زمستانی را ارتقا دهد.
سرهنگ فرهاد ابدالچگنی جانشین فرمانده انتظامی لرستان هم در این مراسم گفت: کاهش تلفات جانی در محورهای مواصلاتی استان تنها با همافزایی، ایثار و حضور میدانی دستگاههای مسئول محقق میشود.
وی افزود: این رزمایش از امروز آغاز و تا بیستم اسفندماه با هدف ارتقای امنیت ترافیکی و صیانت از جان شهروندان در محورهای مواصلاتی استان اجرا میشود.
جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به نقش مؤثر همافزایی میان پلیس و دستگاههای امدادی و خدماترسان گفت: اگر امروز در استان شاهد کاهش تصادفات فوتی و جرحی هستیم، این موفقیت حاصل فداکاری، ایثار و از خودگذشتگی عزیزانی است که در گرما و سرمای زمستان، بیوقفه در میدان خدمت حاضرند.