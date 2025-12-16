خبرگزاری کار ایران
معاون استاندار لرستان مطرح کرد؛

پیگیری تامین منابع مالی فاز اول لاستیک سازی خرم آباد و گاوداری ۷هزار راسی دورود از بانک‌های عامل

پیگیری تامین منابع مالی فاز اول لاستیک سازی خرم آباد و گاوداری ۷هزار راسی دورود از بانک‌های عامل
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان گفت: در دیدار با قائم مقام بانک رفاه کارگران تامین منابع مالی چندین طرح پیشران از جمله گاوداری ۷ هزار رأسی دورود پیگیری شد.

به گزارش ایلنا، امید امیدی امروز سه شنبه در دیدار با قائم مقام بانک رفاه کارگران با اشاره به پیگیری اجرای طرح‌های پیشران و اولویت دار استان از جمله فاز اول لاستیک‌سازی خرم آباد و گاوداری ۷هزار راسی دورود، اظهارداشت: این طرح یکی از بزرگترین طرح‌های کشاورزی استان در دهه‌های اخیر است که هم اکنون نیز از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردار است. 

وی ادامه داد: این طرح هم اکنون نیازمند تامین منابع مالی از محل صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک رفاه به میزان ۱۵ میلیون دلار و ۵۰۰ میلیارد تومان منابع ریالی می‌باشد که با پرداخت این تسهیلات ضمن بهره برداری از این طرح شاهد ایجاد اشتغال مناسب از محل این پروژه در استان خواهیم بود. 

معاون اقتصادی استاندار لرستان خاطرنشان کرد: در این جلسه همچنین تامین منابع مالی صنایع غذایی دامون «شرکت زاگشیر بروجرد» و طرح جایگزین سیمان دورود مورد بررسی قرار گرفت و باتوجه به منابع برگشتی تبصره ۱۸ استان ۳ طرح بیمارستانی که مراحل پرداخت تسهیلات آن‌ها با بانک رفاه در حال انجام است و در این جلسه بر تسریع در روند پرداخت آن‌ها تاکید شد. 

امیدی در بخش دیگری از سخنانش به جلسه با معاون اعتباری بانک صنعت و معدن اشاره کرد و گفت: در این جلسه نیز پیرامون ۵ طرح پیشران اقتصادی از جمله لاستیک‌سازی خرم آباد گفتگو شد و پیرو سه جلسه پیشین استاندار محترم با این مجموعه، در مورد مراحل پایانی پرداخت تسهیلات مورد نیاز این مجموعه بحث و بررسی صورت گرفت. 

وی ادامه داد: در این جلسه عنوان شد که ۴۵۰ میلیاردتومان تسهیلات مورد نیاز این مجموعه که هم اکنون در کمیسیون اعتبارات بانک صنعت و معدن قرار دارد در مراحل نهایی برای پرداخت قرار دارد. 

معاون اقتصادی استاندار اظهارداشت: با پرداخت این منابع ضمن بهره برداری از فاز اول لاستیک‌سازی در قالب «تبدیل لاستیک نیمه آماده به آماده» ۶۰۰ هزار حلقه در سال تولید می‌شود و شاهد بهره‌برداری فاز اول این طرح در مرکز استان خواهیم بود. 

امیدی افزود: همچنین باتوجه به تفاهم منعقدشده این بانک و صندوق ضمانت صادرات ایران؛ مقرر شد مراحل تامین مالی ۴ طرح اقتصادی استان که می‌تواند ضمن ایجاد ارزش افزوده به اشتغال‌زایی کمک کند، آغاز شود. 

وی ادامه داد: این طرح‌ها شامل کارخانه اسید فسفریک در منطقه ویژه اقتصادی خرم آباد، فرتاک بروجرد، فاز دوم پالایشگاه پلدختر و سیلیکون متال بروجرد هستند.

