مدیرکل تعزیرات حکومتی استان خبر داد؛

جریمه ۱۸۰ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه گندم در لرستان

جریمه ۱۸۰ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه گندم در لرستان
مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان از جریمه ۱۸۰ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه گندم خبر داد.

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، سربازان گمنام امام زمان (عج) این محموله را به ظن قاچاق توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال کردند. 

وی افزود: این پرونده شامل عرضه خارج شبکه ۴۴۰ هزار و ۲۵۶ کیلوگرم گندم به ارزش ۹ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان بود که در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم آباد رسیدگی شد. 

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

 

