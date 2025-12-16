جریمه ۱۸۰ میلیارد ریالی برای عرضه خارج از شبکه گندم در لرستان

به گزارش ایلنا، قهرمان شاهی روز سه شنبه بیست و پنجم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با گزارش بازرسان جهاد کشاورزی شهرستان خرم آباد، سربازان گمنام امام زمان (عج) این محموله را به ظن قاچاق توقیف و پرونده را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی مرکز استان ارسال کردند.

وی افزود: این پرونده شامل عرضه خارج شبکه ۴۴۰ هزار و ۲۵۶ کیلوگرم گندم به ارزش ۹ میلیارد و ۲۵ میلیون تومان بود که در شعبه چهارم بدوی تعزیرات حکومتی خرم آباد رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز دانست و متخلف را به پرداخت ۱۸ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش تخلف محکوم کرد.

انتهای پیام/