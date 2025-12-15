انتخاب افراد شایسته برای شوراهای شهر و روستا نقش موثری در توسعه استان دارد/ تاکید بر حضور حداکثری مردم

به گزارش خبرنگار ایلنا، سید «سعید شاهرخی» روز دوشنبه بیست و چهارم |آذر ماه در جلسه توجیهی اعضای هیات نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان در محل سالن آمفی تئاتر استانداری لرستان، با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برکات فراوانی داشته، افزود: از مهمترین برکات این نظام؛ قانون اساسی، اصل ولایت فقیه و اصالت و نقش مردم در تصمیم گیری‌ها از طریق برگزاری انتخابات است.

وی ادامه داد: در قانون اساسی ما به علت وجود انتخابات و ایجاد فرصت برای رأی مردم، دموکراسی به بهترین شکل ممکن تعریف شده است.

وی تصریح کرد: تمام ارکان نظام مقدس جمهوری اسلامی از بالاترین تا پایین‌ترین سطوح از خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا به صورت مستقیم و غیرمستقیم توسط رأی مردم انتخاب می‌شوند.

استاندار لرستان یادآور شد: فرآیند انتخابات در نظام جمهوری اسلامی به نحوی است که گاهی یک جریان فکری انتخابات را برگزار می‌کند ولی جریان فکری دیگری با قدرت برای مدیریت انتخاب می‌شود و این امر به خوبی نشان می‌دهد که حضور مردم در پای صندوق‌های رای، واقعی و اثربخش است.

شاهرخی تصریح کرد: برهمین اساس از آحاد مردم استان می‌خواهیم برای بهبود وضعیت شهرها و روستاها با مشارکت حداکثری در انتخابات حضور یابند.

وی گفت: ما موظیفم مر قانون را اجرا کنیم و با عدالت و انصاف، سلامت انتخابات را در زمینه اجرا تنظیم کنیم و هیأت نظارت هم با دقت بر فرایند انتخابات نظارت دارد تا انتخابات سالم و حداکثری برگزار شود.

شاهرخی ادامه داد: رهنمودهای مقام معظم رهبری در همه امور فصل الخطاب ماست و براساس منویات مقام معظم رهبری، تمام مراحل انتخابات حق الناس است و تلاش همه جانبه برای نظارت و صیانت از رای مردم خواهیم داشت.

وی تاکیدکرد: بالاترین خسران در این زمینه‌عدم صیانت از رأی مردم است و نباید کسی به ناحق، به رای مردم تجاوز کند.

استاندار لرستان با بیان اینکه زاویه و نگاه غیرمشترک بین هیات نظارت و اجرایی وجود ندارد، گفت: این دیدگاه مشترک براساس مر قانون، وحدت، وفاق و همدلی برای صیانت از رای مردم است.

شاهرخی افزود: در هیات‌های اجرایی و نظارت صلاحیت افراد براساس قانون و به دقت تایید می‌شود و اجازه نمی‌دهیم افراد بی‌صلاحیت وارد شوند تا شاهد وقایع ناگوار در شهرداری یا شوراها نباشیم.

وی ادامه داد: مردم با حضور پرشور و حداکثری باید زمینه ورود کسانی را به شوراهای شهر و روستا فراهم کنند که فکر و ذکرشان مردم باشند.

وی تاکید کرد: باید نفع و خروجی این انتخابات برای عموم مردم و جهش در مسیر توسعه استان باشد.

استاندار لرستان ادامه داد: هیات‌های نظارت و اجرایی استان برای تحقق اهداف والای انتخابات تلاش می‌کنند و دکتر «حمیدرضا کاظمی» رئیس هیات نظارت بر انتخابات استان از زمان پذیرش این مسئولیت با جدیت ویژه برای اجرای گام به گام این انتخابات تلاش می‌کنند و در این زمینه از همه عوامل و همکاران این مجموعه قدردانی می‌کنیم.

انتهای پیام/