به گزارش ایلنا، امید امیدی شاه آباد در جلسه ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: از حوزه معاونت آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به عنوان نماینده مرکز آمار ایران و مرجع محاسبه و انتشار نرخ تورم درخواست کردیم که گزارش تحلیلی روند تورم استان را اعلام کنند و برهمین اساس در ۱۲ گروه کالایی و ۴۸۰ قلم آماری مشخص شد در کدام گروه کالایی یا اقلام تورم بالا داریم و همچنین در این گزارش مشخص شد سطح عمومی قیمت‌ها در لرستان کمتر از میانگین کشوری است.

وی ادامه داد: با اطلاعات مفید این گزارش که قیمت‌ها را به صورت هفتگی، ماهانه و سالانه جمع آوری می‌کنند، گزارش بسیار جامعی در زمینه تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه تهیه شده که در این راستا بر ضرورت نظارت هدفمند بازار تاکید شد.

معاون اقتصادی استاندار لرستان با بیان اینکه تورم استان در آبان ماه سال جاری ۴۲/۶ درصد و در رده دهم تورم سالانه کشور است، ادامه داد: تورم نقطه به نقطه آبان ماه سال جاری کشور ۴۹/۶ درصد است و تورم نقطه به نقطه استان ۵۳/۵ درصد بوده که در این زمینه نیز در رتبه یازدهم کشور هستیم.

امیدی افزود: اینکه برخی در فضای مجازی اعلام می‌کنند که لرستان دارای رتبه اول تورم کشور است، صحت ندارد و در رتبه دهم و یازدهم تورم سالانه و نقطه به نقطه کشور قرار داریم که بر همین اساس در جلسه امروز تاکیدات ویژه‌ای بر عملکرد نظارتی دستگاه‌های متولی در این حوزه داشتیم.

وی ادامه داد: در واقع سطح عمومی قیمت‌ها در استان در قریب به اتفاق اقلام، کمتر از میانگین کشوری است.

امیدی با اشاره به اینکه در برخی اقلام مانند ماهی قزل آلا، میوه و خشکبار در سطح بالاتری از تورم هستیم، گفت: در این زمینه بویژه در خصوص ماهی قزل‌آلا توضیحاتی ارایه شد که قانع کننده بود و به احتمال زیاد شاهد روند کاهشی قیمت در مقایسه با قیمت آبان ماه خواهیم بود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان یادآور شد: در خصوص بازار شب یلدا نیز برنامه نظارتی ویژه‌ای از طریق دستگاه‌های مربوطه در حال اجراست تا اقلام مورد نیاز با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار بگیرد.

امیدی گفت: طرح نظارتی شب یلدا از طریق اداره کل تعزیرات در حال اجراست و واحدهای پرتخلف در این طرح، قطعاً پلمب خواهند شد.

وی اضافه کرد: این واحدها بر اساس گزارش دستگاه‌های نظارتی و سازمان جهادکشاورزی، صمت، اتاق اصناف و…شناسایی می‌شود و توسط اداره کل تعزیرات استان، پلمپ این واحدها صورت خواهد گرفت تا شاهد نظارت ویژه بر قیمت کالا در بازار باشیم.

به گفته معاون اقتصادی استاندار لرستان در این دوره آسیب‌شناسی ویژه‌ای از طرح‌های نظارتی بازار در دستور کار قرار گرفته و نظارت هدفمند بر بازار از گذشته تا کنون در دستور کار نبوده و براین اساس نظارت هدفمند بر بازار نیز در دستور کار قرار گرفته است.

