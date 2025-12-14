مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان:
اتصال و تکمیل زنجیره های ارزش اولویت وزارت کار در استان است
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با اشاره به حمایت های همه جانبه از سرمایه گذاران بخش خصوصی، گفت: اتصال و تکمیل زنجیره های ارزش اولویت وزارت کار در استان است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه بیست و سوم آذر ماه در جلسه هماندیشی حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی که در دفتر معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان برگزارشد، اتصال و تکمیل زنجیرههای ارزش را اولویت وزارت کار و این استان اعلام کرد و گفت: برنامه ریزی در جهت ایجاد مجتمع کشت و صنایع تبدیلی غذایی در شهرستان دلفان سبب اتصال و تکمیل زنجیره ارزش در حوزه کشاورزی شهرستان میشود.
وی با تأکید بر نقش مؤثر بخش خصوصی در توسعه اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار اظهار داشت: تکمیل زنجیرههای ارزش بهویژه در بخش کشاورزی و صنایع وابسته میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، زمینه افزایش ارزش افزوده، رونق تولید و جذب سرمایهگذاری را فراهم کند.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده در استان لرستان افزود: در همین راستا، ایجاد مجتمع کشت و صنایع تبدیلی غذایی در شهرستان دلفان در دستور کار قرار گرفته است که میتواند بهعنوان محرکی جدی برای توسعه اقتصادی منطقه، حمایت از کشاورزان و ایجاد فرصتهای شغلی جدید عمل کند.
توصیفیان بیان کرد: این طرح که با هدف افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی، کاهش ضایعات، ایجاد اشتغال پایدار و ساماندهی بازار تولید و فرآوری طراحی شده است، گامی مهمی در راستای توسعه اقتصادی و بهرهوری بیشتر از ظرفیتهای بخش کشاورزی لرستان ارزیابی میشود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین تصریح کرد: حمایت از سرمایهگذاران بخش خصوصی، تسهیل فرآیندهای اداری و همافزایی بین دستگاههای اجرایی از مهمترین راهبردهای استان برای تحقق اهداف توسعهای و تکمیل زنجیرههای ارزش است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرحها و مشارکت فعال بخش خصوصی، شاهد رشد پایدار اقتصادی و بهبود معیشت مردم در شهرستان دلفان و سایر مناطق استان لرستان باشیم.
به گزارش ایلنا، جلسه هماندیشی سرمایهگذاری بخش خصوصی با حضور فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران استان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری لرستان و جمعی از مدیران کل دستگاههای اجرایی استان برگزار شد تا زمینههای همکاری و مشارکت در پروژههای اولویتدار استان مورد بررسی قرار گیرد.