تصویب ایجاد شهرک فناوری در بروجرد

به گزارش خبرنگار ایلنا، فرزاد محمدی روز شنبه بیست و دوم آذر ماه در جمع فعالان اقتصادی بروجرد که در محل فرمانداری بروجرد برگزار شد، اظهار کرد: منطقه ویژه اقتصادی بروجرد با تغییر کاربری به صنعتی، بازرگانی و تولیدی و همچنین تصویب شهرک فناوری، به یکی از مهم‌ترین محورهای توسعه تولید، اشتغال و تجارت خارجی استان تبدیل خواهد شد.

وی افزود: در کشور، مدیریت ۹ منطقه ویژه اقتصادی برعهده شرکت شهرک‌های صنعتی است که سهم دو منطقه از این تعداد مربوط به استان لرستان است؛ موضوعی که جایگاه ویژه استان در توسعه مناطق اقتصادی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان خاطرنشان کرد: توسعه حوزه عملکرد مناطق ویژه اقتصادی مستلزم اخذ مصوبه هیئت وزیران است و با پیگیری‌های انجام‌شده، منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اخیراً از وضعیت صرفاً «ویژه اقتصادی» به منطقه‌ای با کاربری صنعتی، بازرگانی و تولیدی تبدیل شده است.

محمدی با اشاره به جذب سرمایه‌گذار خارجی در این منطقه، تصریح کرد: با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های تخصصی در منطقه ویژه شکل گرفته و مجوز سامانه سوخت هیدروکربنی نیز صادر شده که گام مهمی در تکمیل زنجیره فعالیت‌های صنعتی و لجستیکی به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه مصوبه اولیه منطقه ویژه اقتصادی بروجرد حدود ۱۰ سال پیش اخذ شده بود، اضافه کرد: این مصوبه تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت عملیاتی اجرا نشده بود، اما در آبان ۱۴۰۱ تبدیل شهرک صنعتی به منطقه ویژه اقتصادی به تصویب نهایی رسید.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان ادامه داد: برای تأمین الزامات و ایجاد زیرساخت‌های لازم این منطقه، با وجود محدودیت‌های اعتباری، بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمدی از تصویب شهرک فناوری بروجرد نیز به‌عنوان خبر خوش دیگر یاد کرد و افزود: شهرک فناوری استان لرستان با پیگیری‌های انجام‌شده، در بروجرد نیز به تصویب رسیده و این دو ظرفیت، یعنی منطقه ویژه اقتصادی و شهرک فناوری، چشم‌انداز روشنی برای آینده اقتصادی شهرستان ترسیم می‌کند.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان تأکید کرد: مجموع این اقدامات، نویدبخش افزایش تولید، اشتغال‌زایی پایدار و توسعه تجارت خارجی استان است.

بهمن جعفری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت لرستان نیز در این جلسه اظهار کرد: صادرات محصولات دارویی و همچنین صنایع فلزی و غیرفلزی بروجرد به ۲۵ کشور هدف انجام می‌شود و این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنعتی و صادراتی است.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی منطقه ویژه اقتصادی بروجرد افزود: این طرح جزو اسناد راهبردی استان محسوب می‌شود و انتظار داریم با دستور رئیس کل گمرک ایران، فرآیند ترخیص کالاها بر اساس کد گمرکی جدید صادرشده، در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام و پروژه مطابق برنامه زمان‌بندی به مرحله بهره‌برداری کامل برسد.

