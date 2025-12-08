مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان؛
فضای مجازی امروز نقشی تعیینکننده در شکلدهی به رفتارهای اجتماعی دارد
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت: فضای مجازی امروز نقشی تعیینکننده در شکلدهی به نگرشها و رفتارهای اجتماعی دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، اعظم روانشاد روز دوشنبه هفدهم آذر ماه در شصت و دومین جلسه شورای اطلاعرسانی استان با تأکید بر ضرورت رصد و پایش مستمر فضای مجازی استان، استفاده از ظرفیت نخبگان را راهکاری مؤثر برای ارتقای مشارکت اجتماعی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا دانست.
وی با اشاره به اهمیت انتخابات پیش رو شوراهای اسلامی شهر و روستا، افزود: شورای اطلاعرسانی استان تا پایان انتخابات جلسات خود را به صورت فشرده و منظم برگزار خواهد کرد تا برنامههای رسانهای و اطلاعرسانی مرتبط با فرآیند انتخابات به شکل دقیق و هماهنگ پیش برود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با تأکید بر اهمیت پایش فضای مجازی گفت: شناخت افکار عمومی و مقابله با جریانهای مخرب در فضای مجازی، وظیفهای مشترک میان رسانهها و نهادهای فرهنگی است.
روانشاد افزود: فضای مجازی امروز نه تنها بستر اطلاعرسانی؛ بلکه میدان شکلگیری افکار عمومی است و باید با برنامهریزی دقیق، از ظرفیت آن برای افزایش مشارکتهای اجتماعی و سیاسی استفاده شود.
دبیر شورای اطلاعرسانی استان بیان کرد: رسانهها باید با تولید محتوای صحیح، جذاب و متناسب با نیازهای جامعه، اعتماد عمومی را تقویت کنند. همچنین استفاده از ظرفیت نخبگان و فعالان فرهنگی در فضای مجازی میتواند به ارتقای سطح مشارکت مردم در انتخابات پیش رو کمک کند.
وی به اجرای قانون بند «چ» ماده ۳۷ قانون احکام دائمی برنامههای توسعهای کشور اشاره کرد و گفت: براساس این قانون، دستگاههای اجرایی مکلفاند یک درصد از اعتبارات خود را برای تولید برنامههای فرهنگی و رسانهای در اختیار صداوسیمای استان قرار دهند تا زمینه آگاهیبخشی و اطلاعرسانی مؤثر فراهم شود.
دبیر شورای اطلاعرسانی لرستان افزود: با توجه به محدودیت اعتبارات دستگاهها، این هزینهها به صورت تجمیعی در اختیار صداوسیمای استان قرار میگیرد و دستگاهها موظفاند برنامههای فرهنگی و رسانهای پیشنهادی خود را نیز به دبیرخانه ارائه کنند.