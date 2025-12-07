شهردار خرم آباد؛
۱۵ پروژه به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد تومان تا پایان امسال در این شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید
شهردار خرم آباد گفت: همزمان با میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) آیین افتتاح هفتگی پروژهها آغاز و مجموعا ۱۵ پروژه به ارزش حدود ۳۵۰ میلیارد تومان تا پایان سال ۱۴۰۴ در سطح این شهرستان به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گزارش ایلنا، داریوش بارانی روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه در جلسه شورای معاونان، اظهار کرد: کار مدیریت این است که فرآیند را برعکس کند یعنی مسائل امنیتی را تقلیل دهد به مسائل سیاسی و بعد مسائل اجتماعی و از طریق اقدامات عمرانی خدماتی حل و فصل کند. اگر به یک مسئلهای پاسخ داده نشود، این مسئله دامن پیدا کرده و بزرگ شده و تبدیل به یک خواسته جمعی و یک کلونی اجتماعی اعتراضی میشود.
وی اضافه کرد: ما به لحاظ رضایتمندی مجموعه مدیریت شهری در شرایط قابل قبولی هستیم، البته از آرمانها فاصله داریم، ولی به نسبت شرایطی که قبلاً بر شهر حاکم بوده و نارضایتیهای متعدد، کمپینهای اعتراضی مختلفی، تجمعهایی که جلوی ساخت دستگاههای حاکمیتی بوده میبینیم که مردم از عملکرد ما رضایت نسبی دارند.
شهردار خرمآباد ادامه داد: در شرایطی هستیم که خیلی از پروژهها را باید به مردم تحویل دهیم، یعنی ما به مردم این نوید را دادیم که با یک بهار و نوروز متفاوت و در کل، یک چهره متفاوت از شهر خرم آباد در ورودیها، معابر، بلوارها، زیباسازیها، گلکاریها مواجه خواهند شد. بعضی از پروژهها که چهره کارگاهی دارند تا پایان سال باید تایید تکلیف شوند و بر همین اساس یک برنامه ریزی صورت گرفته و این برنامه ریزی نیازمند کار شبانه روزی است.
بارانی تاکید کرد: برنامهریزیای منطبق بر برنامههای هفتگی انجام شده و بر مناسبتها، ولادتها و جشنها و در واقع رویدادهای خوشایند برای مردم است که قرار بر این شده از پنجشنبه که میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیهاست تا پایان سال ۱۴۰۴ هر هفته یک افتتاحیه داشته باشیم، این افتتاحیه شامل پروژههای مهم است، یعنی پروژههایی مثل نورپردازیها و زیباسازیها و حتی کلنگ زنیها مشمول این برنامهریزی نیست.
وی افزود: قریب ۱۵ پروژه تا پایان سال به مردم تحویل داده خواهد شد، این عملیات اجرایی و عمرانی همه این پروژهها آغاز شده و از جنس تحول اداری، هوشمندسازی و در واقع تغییر بنیادین در خدمات اداری و شهرسازی شهرداری هستند، برخی مربوط به زیرساختهای اساسی هستند که شهر نیاز دارد.
وی یادآوری کرد: در مجموع ما باید خود را آماده برگزاری هفتگی افتتاحیهها کنیم. تاریخ افتتاح هر پروژه مشخص شده و پیمانکار براساس آن تاریخ برنامهریزی جهت تکمیل و تحویل پروژه خواهد داشت و پروژه ناقص افتتاح نمیشود. قیمت تمام شده این پروژهها قریب ۳۵۰ میلیارد تومان بوده و شامل یک کمربندی شهری و چند کنار گذر است. همینطور شامل یکسری زیرساختهای اساسی در حوزه درآمدهای پایدار شهری، چندین فضای شهری در مناطق سهگانه شهرداری و چند پروژه از جنس بازآفرینی شهری است که برای افتتاح آنها برنامهریزی خواهیم کرد.
بارانی اضافه کرد: این پروژهها در حال حاضر آغاز شدند و ۵۰ تا ۹۰ درصد پیشرفت دارند، و این برنامهریزی واقعی است و همه خودشان را آماده کردند تا به این امر دست پیدا کنیم، ما به صورت پیوسته مردم را در مواجهه با خبرهای خوب و خوش قرار خواهیم داد. در راستای رسالت تقویت سرمایه اجتماعی، عملیات عمرانی قرارگاه خاتم در پروژه شهدای اقتدار است و اگر بتوانیم با قرارگاه به نتیجه برسیم عملیات اجرایی و عمرانی دو پل بر روی رودخانه خرم آباد را آغاز کنیم.
وی تصریح کرد: تفاهمی با موسسه دوم قرارگاه خاتم یعنی موسسه شهید رجایی خواهیم داشت و برای دو موضوع دروازه ملل در ورودی شهر که قبلاً هم به مردم قول داده بودیم و جزو قولهای معوق ماست که باید انجام شود و دیگری یک پل که هم نقش دروازهای برای شهر خرم آباد داشته باشه و یک پروژه تفریحی گردشگری است که در خوشآوازگی و برندینگ شهر خرمآباد تاثیر بسیار خوبی خواهد داشت.
شهردار خرمآباد گفت: ماموریت دومی که برای موسسه شهید رجایی در نظر گرفته شده است، رفع گره ترافیکی بیمارستان شهدای عشایر است، این پروژه بسیار سخت و پرچالشی بوده و بیمارستان شهدای عشایر خود حساسیتهایی دارد یعنی وقتی شما میخواهید در آنجا اقدام عمرانی انجام دهید خیلی مهم است که برای مدیریت ترافیکی چه تعبیر و برنامهای داشته باشید.