مدیر کل کار استان خبر داد؛
آغاز نام نویسی در جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در لرستان
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: نام نویسی سی و هفتمین جشنواره امتنان نخبگان جامعه کارگری، گروههای کار و واحدهای کار نمونه در استان آغاز شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه در جمع خبرنگاران، بر ضرورت معرفی برترینهای جامعه کار و تلاش به جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج و تقویت فرهنگ کار، شناسایی و معرفی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی هر سال در سطح ملی و استانی همزمان با هفته کارگر برگزار میشود.
وی با بیان اینکه ثبت نام در این جشنواره از روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه آغاز میشود، افزود: همه کارگران، گروههای کار و واحدهای فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان میتوانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir/مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند.
توصیفیان با اشاره به فرآیند ثبت نام در این جشنواره، عنوان کرد: علاقهمندان به کسب اطلاعات بیشتر در مرکز استان به دبیرخانه جشنواره در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در شهرستانها به ادارات تابعه مراجعه کنند و یا با شماره ۶-۳۳۲۲۹۸۰۴ تماس بگیرند.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم کردن زمینههای لازم برای تبادل و اشتراکگذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارتهای علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از اهداف برگزاری این رویداد است.
توصیفیان اظهار داشت: یکی از برنامههای مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه ریزی و اجرا میشود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا میشود. .
وی افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی خلاق و کار آفرین نقش ارزندهای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارد و میبایست نخبگان این قشر زحمتکش را که بار سنگینی جهت پیشرفت همه جانبه کشور به دوش میکشند به مردم و جامعه معرفی کرد.