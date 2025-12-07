خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل کار استان خبر داد؛

آغاز نام نویسی در جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در لرستان

آغاز نام نویسی در جشنواره امتنان از نخبگان کار و تولید در لرستان
کد خبر : 1723966
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: نام نویسی سی و هفتمین جشنواره امتنان نخبگان جامعه کارگری، گروه‌های کار و واحدهای کار نمونه در استان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز یکشنبه شانزدهم آذر ماه در جمع خبرنگاران، بر ضرورت معرفی برترین‌های جامعه کار و تلاش به جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: این جشنواره با هدف ترویج و تقویت فرهنگ کار، شناسایی و معرفی نخبگان جامعه کارگری و کارفرمایی هر سال در سطح ملی و استانی همزمان با هفته کارگر برگزار می‌شود. 

وی با بیان اینکه ثبت نام در این جشنواره از روز دوشنبه ۱۷ آذر ماه آغاز می‌شود، افزود: همه کارگران، گروه‌های کار و واحدهای فعال در سه بخش اقتصادی صنعت، خدمات و کشاورزی استان می‌توانند به سامانه اینترنتی https://emtenan.mcls.gov.ir/مراجعه و نسبت به ثبت نام خود اقدام کنند. 

توصیفیان با اشاره به فرآیند ثبت نام در این جشنواره، عنوان کرد: علاقه‌مندان به کسب اطلاعات بیشتر در مرکز استان به دبیرخانه جشنواره در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در شهرستان‌ها به ادارات تابعه مراجعه کنند و یا با شماره ۶-۳۳۲۲۹۸۰۴ تماس بگیرند. 

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: اعتمادآفرینی، تقویت روحیه کار و تلاش بین نیروهای مولد، متخصص، مخترع و مبتکر، فراهم کردن زمینه‌های لازم برای تبادل و اشتراک‌گذاری اطلاعات، تجارت، دانش و مهارت‌های علمی و تجربی در جامعه کار و تولید از اهداف برگزاری این رویداد است. 

توصیفیان اظهار داشت: یکی از برنامه‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که هرسال برنامه ریزی و اجرا می‌شود، برگزاری جشنواره امتنان از نخبگان جامعه کار و تولید در سطح کشور است. این جشنواره در راستای اجرای ماده ۱۹۵ قانون کار و با رویکرد ترویج و تقویت فرهنگ کار و تلاش اجرا می‌شود. . 

وی افزود: جامعه کارگری و کارفرمایی خلاق و کار آفرین نقش ارزنده‌ای در ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور دارد و می‌بایست نخبگان این قشر زحمتکش را که بار سنگینی جهت پیشرفت همه جانبه کشور به دوش می‌کشند به مردم و جامعه معرفی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا