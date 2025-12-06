به گزارش خبرنگار ایلنا، نورالدین درمنان امروز شنبه در بازدید از کارگاه‌های مختلف مرکز فنی‌و حرفه‌ای شهرستان که به همراه معاون آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور انجام شد، با قدردانی از فعالیت‌های مرکز فنی‌وحرفه‌ای، گفت: در سند تحول نظام آموزشی، رویکرد به سمت ارائه آموزش‌های فنی و مهارتی برای ایجاد کسب‌وکار و رونق اقتصادی سوق داده شده و فنی‌وحرفه‌ای می‌تواند نقش بسیار مؤثری در این زمینه ایفا کند؛ تحقق این هدف مستلزم تأمین اعتبارات لازم برای تجهیز کارگاه‌هاست.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی برای ایجاد ۶۰۴۷ فرصت شغلی طبق سند توسعه شهرستان، افزود: سازمان فنی‌وحرفه‌ای با ارائه آموزش‌های مهارتی مبتنی بر نیازسنجی صنعت و بازار کار، می‌تواند به تحقق اهداف توسعه‌ای کمک کند، اما این امر نیازمند حمایت سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور در تأمین اعتبارات و رفع مشکلات این مرکز است.

فرماندار مرکز استان بیان کرد: همه ما وظیفه داریم از فنی‌وحرفه‌ای به‌ویژه در زمینه تأمین اعتبارات و به‌روزرسانی تجهیزات آموزشی حمایت کنیم. با وجود محدودیت اعتبارات شهرستان، ضروری است که سازمان فنی‌وحرفه‌ای کشور متناسب با جمعیت و نرخ بیکاری استان، اعتبارات ویژه‌ای به این مرکز اختصاص دهد.

درمنان با تأکید بر لزوم رسیدگی به وضعیت معیشتی مربیان، اظهار کرد: پایین بودن حقوق مربیان یکی از دغدغه‌های اصلی است و باید با اهتمام جدی برطرف شود تا مربیان با آرامش خاطر آموزش‌های باکیفیت ارائه دهند.

وی خاطرنشان کرد: مردم از بی‌عملی خسته شدند و باید به وعده‌های خود عمل کنیم و در کنار هم، با هم‌افزایی و انسجام، بر مشکلات غلبه کنیم.

فرماندار شهرستان خرم‌آباد جوانان را «عصاره‌های مملکت» دانست و بر ضرورت فراهم‌سازی زمینه‌های اشتغال و ازدواج برای آن‌ها در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت تأکید کرد و گفت: جوانان بهترین، فعالترین و امیدبخش‌ترین قشر جامعه هستند و آنان نیروی محرکه پیشرفت، نوآوری و سازندگی کشور محسوب می‌شوند که آینده مملکت به دست آنان است.

