دانشجویان موتور محرکه توسعه، تحول و نو آوری هستند

دانشجویان موتور محرکه توسعه، تحول و نو آوری هستند
فرماندار دورود با گرامیداشت ۱۶ آذر، روز دانشجو اظهارداشت: دانشجویان همواره بیدار، آگاه، مطالبه‌گر و از محورهای اصلی توسعه، پویایی، کمال و پرچم‌داران علم و دانایی در نظام جمهوری اسلامی بوده‌اند.

به گزارش ایلنا، علیرضا بیرانوند امروز پنجشنبه در نشست کمیسیون دانشجویی شهرستان دورود با حضور رؤسای دانشگاه‌ها و اعضای کمیسیون، با اشاره به نقش دانشجویان در تحولات مهم سیاسی و اجتماعی کشور در ادوار گوناگون اظهار کرد: دانشجویان می‌توانند زمینه ساز بسیاری از تحولات و جهت دهی‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در جامعه باشند. 

فرماندار دورود با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو در ۱۶ آذر ماه ۱۳۳۲، دانشجویان را وجدان بیدار و آگاه جامعه خواند و گفت: این روز نماد استکبار ستیزی دانشجویان است که در تاریخ این مرز و بوم ماندگار شده است. 

بیرانوند، هوشیاری دانشجویان در مقابل نفوذ بیگانگان و تهدیدات ناشی از تحرکات اجانب بویژه در مقطع پسا جنگ ۱۲ روزه را یکی از مهمترین وظایف امروز دانشجویان عنوان کرد و افزود: امروز کنش آگاهانه دانشجویان در حفظ ارزش‌ها و دستاوردهای انقلاب و مقابله با تهدیدات دشمن می‌تواند ضمن استمرار نقش دانشجویان در حرکت رو به پیش کشور زمینه ساز تحقق آرمان‌های والای انقلاب باشد. 

ویدر خاتمه با تأکید برضرورت نکوداشت روز دانشجو در شهرستان دورود، از مسئولین دانشگاه‌های حاضر در نشست خواست تا ضمن ایجاد بستری پویا در محیط دانشگاه، در مسیر تامین مطالبات فرهنگی، فکری و معیشتی دانشجویان بکوشند.

