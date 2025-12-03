معاون استانداری لرستان :
لزوم روایت سازی رسانه ای در حوزه زنان و خانواده
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری لرستان بر روایت سازی رسانه ای در حوزه زنان و خانواده تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید پورعلی روز چهارشنبه دوازدهم در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت روز زن و مقام مادر، با اشاره به اهمیت روایتسازی رسانهای در حوزه زن و خانواده، نمونههای تاریخی از حمایت امام خمینی (ره) از حضور اجتماعی زنان را بیان کرد.
وی افزود: ضروری است در برنامههای هفته زن، روایت موفقیت بانوان شاخص و الگوسازی از مسیر زندگی آنان در رسانهها منعکس شود تا مسیرهای جدید و فضای گستردهتری در حوزه زنان ایجاد گردد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان، شعار محوری هفته زن را «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» اعلام و تأکید کرد: کلیه دستگاههای اجرایی استان موظفاند این شعار را در تمامی الگوها، مکاتبات و برنامههای خود درج کنند.
پورعلی اظهارداشت: بانوان شاخص استان در حوزههای علمی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی شناسایی و ضمن معرفی به صداوسیما، تجربه مسیر زندگی آنها در ویژهبرنامهها منعکس شود.
وی ادامه داد: دستگاههایی که فرایند انتخاب بانوی سرآمد را انجام دادهاند، این افراد را در همایش بزرگ روز زن معرفی نمودن و یک پویش رسانهای قوی و روایتمحور با مشارکت رسانهها و نخبگان در این راستا اجرا شود.
استفاده از ظرفیت سمنها با مدیریت زنان در اجرای برنامههای مختلف استان و…از دیگر محورهای مورد تاکید معاون سیاسی امنیتی استاندار لرستان در حوزه برنامههای گرامیداشت روز زن و مقام مادر بود.
گرامیداشت زن و مقام مادر تکرار یک مکتب اخلاقی و اجتماعی است
«فاطمه ایرانی» دیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان نیز در این جلسه اظهارداشت: امروز بیش از هر زمان نیازمند الهام از سیره آن بانوی بزرگوار در سیاستگذاریها و برنامههای اجرایی هستیم.
وی هدف اصلی این جلسه را طراحی برنامههایی هماهنگ، اثرگذار، مردمی و هویتساز عنوان و تصریح کرد: تمامی دستگاههای اجرایی باید برنامههای خود را بر سه محور اصلی تکریم عملی و هدفمند مقام زن و مادر؛ نمایش ظرفیتها و توانمندیهای بانوان استان در حوزههای مختلف و تقویت خانواده، جوانی جمعیت و تحکیم بنیانهای اجتماعی، تنظیم کنند.
مدیرکل دفتر زنان و خانواده استانداری لرستان در ادامه از برگزاری همایش بزرگ گرامیداشت مقام زن و مادر بهعنوان برنامه محوری استان یاد کرد و گفت: این همایش باید ویترینی از نقشآفرینی بانوان فرهیخته، مادران نمونه، بانوان کارآفرین، فعالان فرهنگی و اجتماعی و نخبگان استان باشد.
ایرانی افزود: دستگاههای اجرایی موظفاند افراد شاخص را معرفی و در برنامههای جنبی و محتوایی مشارکت فعال داشته باشند.
وی تصریح کرد: دفتر امور بانوان استانداری نیز با تدوین بسته جامع برنامهها، نقش هماهنگی و پشتیبانی را برعهده خواهد داشت تا برنامهها با انسجام و کیفیت لازم اجرا شود.