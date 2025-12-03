مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان:
۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند/لزوم ایجاد مرکز ساماندهی کارگران روزمزد توسط شهرداری
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر ایجاد یک مرکز ساماندهی کارگران روزمزد در سطح شهرهای استان توسط شهرداری، گفت: ۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند که از منافع اقتصادی اجتماعی و حقوق جامعه کار و تولید استان حمایت میکنند.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در هفتین نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی کار استان که در سالن جلسات شهرداری خرم آباد برگزار شد، با اشاره به نقش مؤثر تشکلهای صنفی در توسعه روابط کار، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در لرستان فعال هستند که از این تعداد ۲۸۷ تشکل کارگری و ۶۱ تشکل کارفرمایی میباشند.
وی افزود: این تشکلها بهعنوان بازوان توانمند دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، همواره در تعامل و گفتوگو با دستگاههای مربوطه، پیگیر مطالبات قانونی و حل مشکلات جامعه کارگران و کارفرمایان میباشند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، نشستهای هماندیشی با شوراهای اسلامی کار را فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و بررسی چالشهای حوزه کار دانست و بر تداوم این تعاملات سازنده برای بهبود محیط کسبوکار و حمایت از نیروی کار تأکید کرد.
توصیفیان رویکرد اصلی سازمانهای مردمنهاد و تشکلهای کارگری و کارفرمایی در لرستان، حمایت همهجانبه از منافع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالان حوزه کار و تولید است که این امر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی استان ضروری میباشد.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین بر اهمیت تعامل سازنده بین تشکلهای کارگری، کارفرمایی و دستگاههای اجرایی برای حل چالشهای حوزه کار و تولید تأکید و اعلام کرد: این همکاری میتواند به ارتقای سطح معیشت کارگران و بهبود فضای کسبوکار در استان منجر شود.
وی بر ضرورت ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد در سطح شهر تاکید کرد و گفت: تجمع کارگران در مکانهای عمومی میتواند مشکلاتی را در حوزه نظم شهری و ایمنی خود کارگران ایجاد کند، و لازم است شهرداری مکانی را به عنوان «مرکز ساماندهی کارگران روزمزد» اختصاص دهد.
به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، ایجاد چنین مرکزی میتواند ضمن حفظ کرامت و ایمنی کارگران، بستری شفاف و سازمانیافته برای ارتباط بین متقاضیان کار و کارفرمایان فراهم آورد. این اقدام همچنین میتواند به کاهش سد معبر و بهبود مدیریت فضای شهری کمک شایانی کند.
توصیفیان در ادامه بر ضرورت ایجاد و توسعه نمایشگاههای تخصصی برای عرضه مستقیم محصولات مشاغل خرد و کسبوکارهای کوچک در سطح استان تأکید کرد و اظهار داشت: راهاندازی نمایشگاههای دائمی یا دورهای فروش، میتواند حلقه اتصال مؤثری بین تولیدکنندگان کوچک و بازار مصرف باشد و از طریق حذف واسطهها، سود بیشتری عاید صاحبان این مشاغل کند.
مدیرکل تعاون لرستان در ادامه افزود: این نمایشگاهها علاوه بر معرفی ظرفیتهای تولیدی استان، زمینه رقابت سالم، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش فروش را فراهم میآورند.