خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان:

۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند/لزوم ایجاد مرکز ساماندهی کارگران روزمزد توسط شهرداری

۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند/لزوم ایجاد مرکز ساماندهی کارگران روزمزد توسط شهرداری
کد خبر : 1722540
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر ایجاد یک مرکز ساماندهی کارگران روزمزد در سطح شهرهای استان توسط شهرداری، گفت: ۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعال هستند که از منافع اقتصادی اجتماعی و حقوق جامعه کار و تولید استان حمایت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز چهارشنبه دوازدهم آذر ماه در هفتین نشست هم اندیشی شوراهای اسلامی کار استان که در سالن جلسات شهرداری خرم آباد برگزار شد، با اشاره به نقش مؤثر تشکل‌های صنفی در توسعه روابط کار، اظهار داشت: در حال حاضر ۳۴۸ تشکل کارگری و کارفرمایی در لرستان فعال هستند که از این تعداد ۲۸۷ تشکل کارگری و ۶۱ تشکل کارفرمایی می‌باشند. 

وی افزود: این تشکل‌ها به‌عنوان بازوان توانمند دستگاه‌های اجرایی و نهادهای نظارتی، همواره در تعامل و گفت‌وگو با دستگاه‌های مربوطه، پیگیر مطالبات قانونی و حل مشکلات جامعه کارگران و کارفرمایان می‌باشند. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، نشست‌های هم‌اندیشی با شوراهای اسلامی کار را فرصتی ارزشمند برای تبادل نظر و بررسی چالش‌های حوزه کار دانست و بر تداوم این تعاملات سازنده برای بهبود محیط کسب‌وکار و حمایت از نیروی کار تأکید کرد. 

توصیفیان رویکرد اصلی سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در لرستان، حمایت همه‌جانبه از منافع اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالان حوزه کار و تولید است که این امر در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار اقتصادی استان ضروری می‌باشد. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان همچنین بر اهمیت تعامل سازنده بین تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و دستگاه‌های اجرایی برای حل چالش‌های حوزه کار و تولید تأکید و اعلام کرد: این همکاری می‌تواند به ارتقای سطح معیشت کارگران و بهبود فضای کسب‌وکار در استان منجر شود. 

وی بر ضرورت ساماندهی وضعیت کارگران روزمزد در سطح شهر تاکید کرد و گفت: تجمع کارگران در مکان‌های عمومی می‌تواند مشکلاتی را در حوزه نظم شهری و ایمنی خود کارگران ایجاد کند، و لازم است شهرداری مکانی را به عنوان «مرکز ساماندهی کارگران روزمزد» اختصاص دهد. 

به گفته مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان، ایجاد چنین مرکزی می‌تواند ضمن حفظ کرامت و ایمنی کارگران، بستری شفاف و سازمان‌یافته برای ارتباط بین متقاضیان کار و کارفرمایان فراهم آورد. این اقدام همچنین می‌تواند به کاهش سد معبر و بهبود مدیریت فضای شهری کمک شایانی کند. 

توصیفیان در ادامه بر ضرورت ایجاد و توسعه نمایشگاه‌های تخصصی برای عرضه مستقیم محصولات مشاغل خرد و کسب‌وکارهای کوچک در سطح استان تأکید کرد و اظهار داشت: راه‌اندازی نمایشگاه‌های دائمی یا دوره‌ای فروش، می‌تواند حلقه اتصال مؤثری بین تولیدکنندگان کوچک و بازار مصرف باشد و از طریق حذف واسطه‌ها، سود بیشتری عاید صاحبان این مشاغل کند. 

مدیرکل تعاون لرستان در ادامه افزود: این نمایشگاه‌ها علاوه بر معرفی ظرفیت‌های تولیدی استان، زمینه رقابت سالم، ارتقای کیفیت محصولات و افزایش فروش را فراهم می‌آورند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی