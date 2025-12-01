به گزارش ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند روز دوشنبه دهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ما دو رودخانه بسیار مهم در شهر داریم که لازم است دستگاه‌های مربوطه بر اساس وظایف قانونی خود در این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به وظایف شهرداری در این زمینه، تصریح کرد: وظیفه شهرداری نظافت رودخانه‌هاست و ما با توجه به پیگیری‌های کاملاً به حق هم مردم و حساسیتی که فرماندار داشت، هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم تا با تمام توان نسبت به پاکسازی رودخانه‌ها اقدام شود.

شهردار خرم‌آباد اضافه کرد: شرایطی را در حوزه خدمات شهری حاکم خواهیم کرد که این اقدام به صورت روتین و هفتگی انجام شود.

بارانی بیرانوند با اشاره به مشکل رها کردن زباله در حریم رودخانه‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه با مشکل رها کردن زباله توسط برخی شهروندان در حریم رودخانه‌ها مواجه هستیم.

وی ادامه داد: مردم ما بسیار نجیب و قدردان هستند و و قطعا در صورت فرهنگ‌سازی همکاری لازم را در همه کارها خواهند داشت.

بارانی بیرانوند با اشاره به اینکه خرم‌رود و کرگانه دو شریان طبیعی ویژه شهر خرم‌آباد هستند، افزود: بسیاری از شهرها از داشتن چنین ظرفیتی محروم هستند بنابراین ما باید این ظرفیت را در خدمت زیبایی شهر و محیط زیست شهری قرار دهیم.

شهردار خرم‌آباد تاکید کرد: باید از ظرفیت خرم‌رود و کرگانه مدر حوزه گردشگری و بهبود منظر شهری در خرم‌آباد استفاده کنیم.

انتهای پیام/