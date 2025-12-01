خبرگزاری کار ایران
شهردار خرم آباد تاکید کرد؛

ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص جلوگیری از رها کردن زباله در رودخانه ها

ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص جلوگیری از رها کردن زباله در رودخانه ها
شهردار خرم آباد به ضرورت فرهنگ‌سازی در خصوص جلوگیری از رها کردن زباله در رودخانه ها اشاره کرد و گفت: در این زمینه باید با مردم صحبت و اطلاع‌رسانی شود، تجربه نشان داده که فرهنگ سازی تاثیر گذار بوده است.

به گزارش ایلنا، داریوش بارانی بیرانوند روز دوشنبه دهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: ما دو رودخانه بسیار مهم در شهر داریم که لازم است دستگاه‌های مربوطه بر اساس وظایف قانونی خود در این حوزه ورود کرده و اقدامات لازم را انجام دهند. 

وی با اشاره به وظایف شهرداری در این زمینه، تصریح کرد: وظیفه شهرداری نظافت رودخانه‌هاست و ما با توجه به پیگیری‌های کاملاً به حق هم مردم و حساسیتی که فرماندار داشت، هماهنگی‌های لازم را انجام داده‌ایم تا با تمام توان نسبت به پاکسازی رودخانه‌ها اقدام شود. 

شهردار خرم‌آباد اضافه کرد: شرایطی را در حوزه خدمات شهری حاکم خواهیم کرد که این اقدام به صورت روتین و هفتگی انجام شود. 

بارانی بیرانوند با اشاره به مشکل رها کردن زباله در حریم رودخانه‌ها، خاطرنشان کرد: متأسفانه با مشکل رها کردن زباله توسط برخی شهروندان در حریم رودخانه‌ها مواجه هستیم. 

وی ادامه داد: مردم ما بسیار نجیب و قدردان هستند و و قطعا در صورت فرهنگ‌سازی همکاری لازم را در همه کارها خواهند داشت. 

بارانی بیرانوند با اشاره به اینکه خرم‌رود و کرگانه دو شریان طبیعی ویژه شهر خرم‌آباد هستند، افزود: بسیاری از شهرها از داشتن چنین ظرفیتی محروم هستند بنابراین ما باید این ظرفیت را در خدمت زیبایی شهر و محیط زیست شهری قرار دهیم. 

شهردار خرم‌آباد تاکید کرد: باید از ظرفیت خرم‌رود و کرگانه مدر حوزه گردشگری و بهبود منظر شهری در خرم‌آباد استفاده کنیم.

