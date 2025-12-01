به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز دوشنبه دهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به انعقاد ۶ قرارداد برای احداث و تکمیل ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت، اظهار کرد: اعتبار قرار دادهای منعقد شده در حوزه پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ۴۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان است.

وی افزود: این قراردادها با هدف تسریع در روند توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران جدید منعقد شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در تشریح جزئیات این پروژه‌ها تصریح کرد: احداث شبکه داخلی گاز فاز توسعه، عملیات خاکی، جدول‌گذاری و زیراساس فاز توسعه از قراردادهای منعقد شده است.

