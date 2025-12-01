خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان؛

۱۸ واحد کارگاهی در ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت احداث می‌شود

۱۸ واحد کارگاهی در ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت احداث می‌شود
کد خبر : 1721268
لینک کوتاه کپی شد.

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: ۱۸ مجتمع کارگاهی در راستای تأمین فضاهای تولیدی و اشتغال‌زایی در ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت احداث می‌شود.

به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز دوشنبه دهم آذر ماه در گفت و گو با خبرنگاران با اشاره به انعقاد ۶ قرارداد برای احداث و تکمیل ناحیه صنعتی خوشناموند کوهدشت، اظهار کرد: اعتبار قرار دادهای منعقد شده در حوزه پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای ۴۵ میلیارد و ۸۳۲ میلیون تومان است. 

وی افزود: این قراردادها با هدف تسریع در روند توسعه و تجهیز زیرساخت‌های صنعتی و جذب سرمایه‌گذاران جدید منعقد شده است. 

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان در تشریح جزئیات این پروژه‌ها تصریح کرد: احداث شبکه داخلی گاز فاز توسعه، عملیات خاکی، جدول‌گذاری و زیراساس فاز توسعه از قراردادهای منعقد شده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

بلک فرایدی