مسئول بسیج سازندگی سپاه استان خبر داد؛
افتتاح پروژه آبرسانی به ۳۰ روستای لرستان
مسئول بسیج سازندگی سپاه لرستان گفت: با افتتاح پروژه آبرسانی در قالب جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن (ع)، ۳۰ روستای استان به آب شرب پایدار دست یافتند.
به گزارش ایلنا، سید سجاد خلفوند روز پنجشنبه ششم آذر ماه در مراسم افتتاح پروژه بزرگ آبرسانی به روستاهای استان اظهار داشت: به مناسبت هفته بسیج پروژههای زیادی از جمله آبرسانی به روستاهای لرستان در نظر گرفته شد که امروز افتتاح شدند.
وی افزود: این تعداد روستایی که آبرسانی شدند، در قالب فاز دوم جهاد آبرسانی قرارگاه امام حسن (ع) است که در فاز بعدی قرار است ۱۲۰ روستا آبرسانی شود و تاکنون آبرسانی به ۳۰ روستا با هزینهای بالغبر ۷۰ میلیارد تومان انجام شده است.
مسئول بسیج سازندگی لرستان تصریح کرد: در فاز اول جهاد آبرسانی بیش از ۱۲۵ روستا آبرسانی شدند و در مجموع قرار است ۲۴۰ روستا با اجرای این طرح آبرسانی شوند. نیمی از روستاها طی دو سال اخیر با این اقدام جهادی از نعمت آب شرب بهرهمند شدند.
خلفوند بیان کرد: در مجموع بیش از ۱۳۲ میلیارد تومان پروژه که شامل آبرسانی به روستاها، کانالهای آببر کشاورزی، طرحهای «از آبخیز تا جالیز» و مسکن محرومان است، به مناسبت هفته بسیج در لرستان افتتاح شد.