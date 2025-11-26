نماینده مجلس:
لرستان با وجود استاندار مدبر و مجرب به یک کارگاه فعال تبدیل شده است
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز با وجود استاندار مدبر و مجرب لرستان به یک کارگاه فعال تبدیل شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی امامی راد روز چهارشنبه پنجم آذر ماه در جلسه شورای اداری شهرستان رومشکان که با حضور استاندار لرستان و نماینده ولی فقیه در استان برگزار شد، اظهارداشت: با تلاشهای استاندار لرستان، امروز استان به یک کارگاه فعال اجرایی و… تبدیل شده است.
وی افزود: قطعا استاندار محترم در سفر رییس جمهوری از تلاشهای انجام شده نیر رونمایی میکند.
نماینده مردم کوهدشت و رومشکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همه ما به اقدامات و پیگیریهای انجام شده توسط ایشان در داخل استان و خارج از کشور برای جذب سرمایهگذاری آگاه هستیم.
امامی راد تصریح کرد: ساخت بیمارستان امام علی رومشکان و پیگیری تخصیص ۲۰۰ میلیون مترمکعب آب از سد سیمره به رومشکان نیز یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان است.
فرماندار رومشکان نیز در این جلسه گفت: سند توسعه استان به عنوان یک نقشه دقیق، مسیر حرکت دستگاهها را مشخص کرده است.
حسین ابراهیمی اظهارداشت: با نگاه ویژه دولت و استاندار محترم به توسعه از طریق همدلی و وحدت، این مهم در سطح شهرستان با همراهی ادارات در حال پیگیری است.
وی ادامه داد: سفر استاندار محترم موجب دلگرمی مدیران و آغازگر رشد و پویایی در شهرستان خواهد بود.
فرماندار شهرستان رومشکان یادآور شد: در حال حاضر نیز پروژههایی مانند افتتاح بخشداری سوری، روکش آسفالت ۱۰۰ هزار مترمربع معابر شهری، راه اندازی کشتارگاه شهرستان، گازرسانی به شهرک صنعتی رومشکان و بهسازی محور پلدختر به اسلام آباد غرب در حال اجراست.
وی تصریح کرد: افتتاح پروژه پرورش گاو شیری رومشکان، بهسازی آسفالت جاده عالین آباد به کوهنانی به طول ۱۷ کیلومتر در دست اقدام است و تکمیل زیرساخت پرورش ماهی چم گز مراد آباد بخشی از پروژههایی است که در شهرستان در دست اجراست.