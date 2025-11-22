خبرگزاری کار ایران
در گفت و گو با ایلنا مطرح شد:

صدور پروانه کار سرمایه گذاران خارجی در استان تسهیل و تسریع می شود

کد خبر : 1717264
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از تسریع و تسهیل صدور پروانه کار سرمایه گذاران خارجی در استان خبر داد.

احمد توصیفیان در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، ضمن تبریک هفته جهانی کارآفرینی با بیان ضرورت و اهمیت سرمایه‌گذاری در کشور و حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی، اظهار داشت: برای سرمایه گذاران اتباع خارجی با معرفی سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی در کمتر از ۳ روز پروانه کار صادر می‌شود. 

وی با بیان اینکه طبق ماده ۱۲۰ قانون کار ایران، اتباع خارجی بدون داشتن روادید ورود با حق کار مشخص و پروانه کار معتبر، اجازه اشتغال در کشور را ندارند، افزود: در راستای تسهیل در امر سرمایه‌گذاری درلرستان هیات فنی اشتغال اتباع خارجی استان موضوع تبصره ماده (۱۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۲۹) قانون کار جمهوری اسلامی ایران براساس ماده ۳ مفاد بندهای «الف» و «ب» آیین نامه اجرایی مذکور و «دستورالعمل اجرایی روش اجرایی و مدارک لازم جهت صدور روادید ورود با حق کار و همچنین صدور، تمدید و تجدید پروانه کار»، پس از استعلام از اداره کل اشتغال اتباع خارجی در خصوص «درخواستهای صدور روادید ورود با حق کار، صدور، تمدید، تجدید و تغییر پروانه کار و نمودار سازمانی کارگاه‌ها و کارفرمایان» و تأیید آن اداره کل، نسبت به طرح موضوع در «هیأت استان» اقدام و در جهت صدور پروانه کار اتخاذ تصمیم می‌نماید. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در خصوص فرایند صدور پروانه کار برای سرمایه گذاران بیان کرد: متقاضیان از طریق سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران به ادارات کار معرفی و پذیرش و روز بعد هیات فنی تشکیل و ضمن طرح موضوع پروانه آنان صادر می‌شود. 

توصیفیان ادامه داد: روز چهارشنبه بیست و هفتم آبانماه آخرین جلسه «شورای ملی تأمین مالی» در وزارت اقتصاد تشکیل و در خصوص تهیه تدوین آیین نامه اجرائی ماده ۲۹ قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها با حضور نمایندگان بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه‌های اطلاعات، امور خارجه، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تشکیل گردید و در آن جلسه ضمن بحث و تبادل نظر جدول پیشنهادی در خصوص نسبت میزان سرمایه‌گذاری و مدت اقامت نهایی گردید که به عنوان مثال به سرمایه گذاران با حداقل ۱۰۰ هزار تا ۲۰۰ هزار یورو مدت ۲ سال اقامت داده می‌شود. 

وی خاطر نشان کرد: تایید آیین نامه اجرایی پیشنهادی در هیات وزیران مبنای کار مدت اقامت سرمایه گذاران خواهد بود. 

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان در پایان اظهار کرد: در صدور پروانه کار سرمایه گذاران پس ار معرفی نامه سازمان سرمایه‌گذاری موضوع تسهیل و تسریع می‌گردد و سخت گیری خاصی وجود ندارد و صرفا برای تمدید پروانه از آنان گزارش عملکرد دریافت و براساس آن در هیات تصمیم گیری خواهد شد.

