رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:
کشاورزی لرستان نیازمند اصلاح فرآیندها، تزریق اعتبارات ملی و نگاه علمی است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با تأکید بر پیچیدگیهای بخش کشاورزی گفت: بخش کشاورزی امروزه با واقعیتهای پیچیده و چندوجهی مواجه است. ما با مدلهای برنامهریزی خطی و روابط ساده علّی و معلولی نمیتوانیم برای آینده این بخش تصمیم بگیریم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، نامدار صیادی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران، نوسانات شدید بازار، تغییرات اقلیمی، ابهامات بینالمللی و گستردگی زنجیره تولید تا مصرف را از جمله این پیچیدگیها برشمرد و اظهار کرد: باید به سمت برنامهریزیهای غیرخطی حرکت کنیم که توان پاسخگویی به تغییرات ناگهانی را داشته باشد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: برای افزایش ضریب نفوذ دانش در بخش کشاورزی، باید از روشهای نوین، تکنولوژیهای جدید و شرکتهای دانشبنیان استفاده کنیم و نیروهای علمی را در کنار کشاورزان قرار دهیم تا آنان بتوانند در کوتاهترین زمان ممکن به تغییرات اقلیمی و نوسانات بازار واکنش مناسب نشان دهند.
وی ادامه داد: باغ گیاهشناسی زاگرس را به عنوان یکی از ظرفیتهای مهم استان معرفی کرد و گفت: این باغ که قلب تپنده زاگرس نامیده میشود، سال ۹۷ در مساحت ۱۲ هکتار در خرمآباد ایجاد شده و مرکز ذخایر ژنتیکی گیاهان کل منطقه ۶ میلیون هکتاری زاگرس است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان افزود: تاکنون ۲۴۰ گونه گیاهی در این باغ مستقر شده است. » رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به اهداف این باغ از جمله حفظ ذخایر ژنتیکی و توسعه گردشگری، بر نیاز فوری این طرح به اعتبارات ملی بهویژه برای احداث ساختمان تحقیقاتی و آزمایشگاهی تأکید کرد و از هموطنان دعوت کرد تا از این باغ دیدن کنند.
وی به دیگر طرحهای مطرح شده در این جلسه اشاره کرد و گفت: ۱۴۰۰ کیلومتر کانال آببر در استان نیازمند بهسازی است همچنین قنوات استان نیازمند احیا و مرمت هستند.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ۷۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سدهای استان نیازمند اجرای شبکههای آبیاری درجه سه است که نیاز به اعتبارات ملی دارد.
صیادی یکی از اصلیترین درخواستهای مطرح شده در این جلسه را تغییر در فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر برای دریافت مجوزهایی مانند گلخانه، دامپروری یا آبزیان، متقاضی باید مراحل طولانی شامل طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک، کارگروه زیربنایی و در نهایت شورای برنامهریزی را طی کند.
وی افزود: ما درخواست کردیم که طرحهای بخش کشاورزی تنها در کمیسیون تبصره یک ماده یک مطرح، تصویب یا رد شوند تا در زمان صرفهجویی شود. چون این طرحها در نهایت به تولید غذا و سفره مردم منجر میشوند و ضرورتی برای طی کردن فرآیندهای طولانی و سخت وجود ندارد.
صیادی با اشاره به تأثیرات محسوس تغییر اقلیم گفت: کاهش بارندگیها، برهم خوردن الگوی بارشها، افزایش دما، خشکسالیهای پی در پی و سیلهای ناگهانی همگی نشان میدهند که ما بهطور جدی با پدیده تغییر اقلیم مواجه هستیم.
وی افزود: این پدیده، امنیت غذایی، معیشت روستاییان، اشتغال و زندگی آنان را تحت تأثیر قرار داده است. بنابراین باید بپذیریم که برای این چالش، نیازمند راهکار و برنامهریزی هستیم.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اجرای الگوی کشت جدید را یکی از برنامههای اصلی این سازمان عنوان کرد و گفت: الگوی کشت جدید دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک الزام اجتنابناپذیر است. ما باید به این سمت حرکت کنیم تا از منابع محدود زمین، آب و سایر نهادها، بهرهوری لازم را کسب کنیم. فلسفه اقتصاد نیز بر مدیریت منابع محدود استوار است.
وی به موضوع آب بهعنوان یکی از مهمترین محدودیتهای بخش کشاورزی، بهویژه در استان لرستان پرداخت و اظهار داشت: میانگین اراضی آبی کشور حدود ۴۵ درصد است، در حالی که این عدد در استان لرستان تنها ۲۳ درصد است. بنابراین طبیعی است که باید از این آب محدود، بیشترین استفاده را ببریم.
صیادی، توسعه گلخانهها را یکی از مهمترین پروژههای در دستور کار برای استفاده بهینه از آب دانست و گفت: این پروژه در برنامه راهبردی و عملیاتی استان، به دستور استاندار و توسط سازمان مدیریت و برنامهریزی تدوین شده است.
وی افزود: سطح زیر کشت گلخانههای استان از ۱۰۲ هکتار در ابتدای سال ۱۴۰۴، در مدت حدود ۶ ماه به ۱۱۲ هکتار افزایش یافته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان به تشریح دلایل تمرکز بر توسعه گلخانهها پرداخت: گلخانهها مهمترین پروژه در بهرهوری آب هستند، چرا که میزان مصرف آب برای تولید محصولات کشاورزی را به حدود یک دهم کاهش و میزان تولید در واحد سطح را تا ۱۰ برابر افزایش میدهند.
صیادی با اشاره به اختصاص ۲۰۰۰ هکتار از اراضی استان به تولید محصولاتی مانند گوجه و خیار در فضای باز، گفت: اگر این میزان تولید را به ۲۰۰ هکتار گلخانه منتقل کنیم، ۱۸۰۰ هکتار از اراضی آزاد میشود که میتوان آن را به تولید کالاهای اساسی مانند گندم، جو، حبوبات، کلزا، چغندرقند و سیبزمینی اختصاص داد.
وی از جهش آتی استان در زمینه توسعه گلخانهها خبر داد و گفت: در شهرستان بروجرد یک عرصه ۷۲ هکتاری توسط شرکت شهرکهای کشاورزی آماده و به سرمایهگذار واگذار شده و در مرحله تجهیز کارگاه قرار دارد. همچنین در شهرستان دورود ۳۰ هکتار و در شهرستان پلدختر ۲۰ هکتار دیگر در مراحل نهایی واگذاری به سرمایهگذار است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با ارائه آمار تسهیلات پرداختی اعلام کرد: از ابتدای مهر ۱۴۰۲ تا پایان مهر ۱۴۰۳، حدود ۱۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالبهای مختلف از جمله تبصره ۱۸ برای افزایش تولید گوشت قرمز، تسهیلات مکانیزاسیون به میزان ماهانه ۱۲ میلیارد تومان، کمکهای فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی و منابع بازگشتی در اختیار بخش کشاورزی استان قرار گرفته است.
صیادی مجموع تسهیلات بانکی در دسترس بخش کشاورزی استان را حدود ۱۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: خوشبختانه حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این تسهیلات در حوزههای توسعه گلخانهها، کشت گیاهان دارویی و توسعه دامپروری جذب شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی خشکسالی به بخش کشاورزی استان در سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ گفت: سال گذشته ۹۶۰۰ میلیارد تومان بابت گندم به کشاورزان واریز شد، اما این رقم در سال جاری به ۴۴۵۰ میلیارد تومان کاهش یافته که نشاندهنده اختلافی حدود ۵۱۵۰ میلیارد تومانی تنها در یک قلم کالای اساسی است.
وی به جزئیات پرداخت غرامتهای بیمهای گفت: برای گندم دیم ۲۸۰ میلیارد تومان غرامت برآورد شده که ۸۰ میلیارد تومان آن واریز شده و ۲۰۰ میلیارد تومان باقیمانده طی هفتههای آتی پرداخت خواهد شد. برای گندم آبی نیز ۲۰۰ میلیارد تومان غرامت در نظر گرفته شده که واریز آن به زودی آغاز میشود، همچنین مبلغ ۶ میلیارد تومان غرامت سرمازدگی کلزا به طور کامل به کشاورزان پرداخت شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: در مجموع حدود ۴۸۶ میلیارد تومان غرامت بیمهای به کشاورزان خسارت دیده استان پرداخت میشود. این میزان پرداخت اگرچه قابل توجه است، اما در مقایسه با کل خسارت ۱۱ هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی لرستان، نشان از ضرورت توجه جدیتر به مدیریت ریسک در این بخش دارد.