ارتباط بین مراکز مطالعاتی و مداخله گر تقویت شود

به گزارش ایلنا، سعید پورعلی در جلسه هیات اندیشه ورز استان با بیان اینکه حاکمیت داده‌ها مسیر اصلی حرکت در حوزه مداخله‌گری مسایل و مشکلات از قبیل خودکشی و…را معین می‌کند، اظهارداشت: باید بین مراکز مطالعاتی و هیات اندیشه ورز ارتباط بیشتری ایجاد شود و در این زمینه به حوزه اقدام برسیم.

وی ادامه داد: باید ساختاری برای ارتباط مراکز مطالعاتی و هیات اندیشه ورز طراحی شود تا در حوزه اقدام شاهد توفیقات خوبی باشیم.

معاون سیاسی استاندار لرستان ضمن تاکید بر هم افزایی دستگاه‌های مرتبط در حوزه‌های اجتماعی گفت: علاوه بر این باید رویکرد هم افزا برای تعیین داده‌ها تقویت شود.

پورعلی افزود: در این راستا در زمینه تولید محتوی هم باید رویکردها مشخص باشد، عوامل موثر در پدیده‌هایی مانند خودکشی و…به خوبی عنوان شود و حتی در زمینه ارتباطات میان فردی بعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این پدیده ها، به خوبی بیان و بررسی شود و به مرحله اقدام برسد.

وی تصریح کرد: در حوزه اقدام‌پژوهی نیز نیازمند ارایه گزارش هستیم تا براساس جامعیت گزارش‌ها و واقعیت‌های موجود، برنامه ریزی و اقدام شود.

