معاون استانداری لرستان:
ارتباط بین مراکز مطالعاتی و مداخله گر تقویت شود
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار لرستان بر افزایش ارتباط بین مراکز مطالعاتی و مداخله گر در حوزه مسایل اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، سعید پورعلی در جلسه هیات اندیشه ورز استان با بیان اینکه حاکمیت دادهها مسیر اصلی حرکت در حوزه مداخلهگری مسایل و مشکلات از قبیل خودکشی و…را معین میکند، اظهارداشت: باید بین مراکز مطالعاتی و هیات اندیشه ورز ارتباط بیشتری ایجاد شود و در این زمینه به حوزه اقدام برسیم.
وی ادامه داد: باید ساختاری برای ارتباط مراکز مطالعاتی و هیات اندیشه ورز طراحی شود تا در حوزه اقدام شاهد توفیقات خوبی باشیم.
معاون سیاسی استاندار لرستان ضمن تاکید بر هم افزایی دستگاههای مرتبط در حوزههای اجتماعی گفت: علاوه بر این باید رویکرد هم افزا برای تعیین دادهها تقویت شود.
پورعلی افزود: در این راستا در زمینه تولید محتوی هم باید رویکردها مشخص باشد، عوامل موثر در پدیدههایی مانند خودکشی و…به خوبی عنوان شود و حتی در زمینه ارتباطات میان فردی بعنوان یکی از عوامل اثرگذار بر این پدیده ها، به خوبی بیان و بررسی شود و به مرحله اقدام برسد.
وی تصریح کرد: در حوزه اقدامپژوهی نیز نیازمند ارایه گزارش هستیم تا براساس جامعیت گزارشها و واقعیتهای موجود، برنامه ریزی و اقدام شود.