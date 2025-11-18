خبرگزاری کار ایران
معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور:

۴ هزار کارگاه مهارتی برای آموزش سربازان وظیفه تجهیز شده است

۴ هزار کارگاه مهارتی برای آموزش سربازان وظیفه تجهیز شده است
کد خبر : 1715840
معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور گفت: ۴ هزار کارگاه مهارتی برای آموزش سربازان وظیفه در سطح کشور تجهیز شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سردار «فرامرز معظمی گودرزی» روز سه شنبه بیست و هفتم آبان ماه در جلسه مهارت آموزی و اشتغال کارکنان وظیفه نیروهای مسلح در محل استانداری لرستان  اظهارداشت: سربازان وظیفه به عنوان نیروی انسانی دوشادوش نیروهای مسلح در همه ماموریت حضور دارند و بر اساس تأکیدات مقام معظم رهبری ارسال ۹۶ نیز باهدف کمک به وضعیت اشتغال و تقویت اقتصاد، موضوع مهارت آموزی سربازان وظیفه نیروهای مسلح در دستور کار قرار گرفته و در این زمینه ۴ هزار کارگاه آموزشی زیرنظر متخصین و با تاییدیه‌های معتبر، تجهیز شده و از ظرفیت ۴ هزار نفر از کارکنان دارای مهارت در حوزه مختلف دوره‌های نوین تدریس جهت این کارگاه‌ها را طی کرده اند. 

وی ادامه داد: در این راستا ۱۴ هزار محیط کار واقعی جهت اجرای این طرح در نیروهای مسلح به کار گرفته شده است. 

معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: ۲۹ وزارتخانه نیز در قالب طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیروهای مسلح با ما همکاری و تعامل کافی دارند. 

سردار معظمی گودرزی تصریح کرد: استان لرستان در زمینه همکاری برای اجرای طرح مهارت آموزی کارکنان وظیفه با دستگاه‌های مربوطه، دقت نظر و تعامل مطلوبی داشته و بر همین اساس الگویی برای سایر استان هاست. 

معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه سربازان وظیفه یک ماه از دوره وظیفه خود را به صورت کامل و مجزا برای دوره مهارت آموزی طی می‌کنند، گفت: فرآیندهای این کار نیز توسط سازمان نیروهای مسلح اطلاع‌رسانی و مشخص شده است. 

سردار معظمی گودرزی افزود: اگر سربازی قبل از دوران ورود به نظام وظیفه یک دوره مهارتی معتبر طی کرده باشد، مشمول یک ماه کسر دوره سربازی می‌شود. 

وی ادامه داد: براین اساس دوره‌های مهارتی تخصصی برای ۳۰۰ هزار سرباز وظیفه در کشور نیز در حال اجراست. 

سردار معظمی با بیان اینکه طی چند روز گذشته مسیر اجرای مهارت آموزی در مجموعه نیروهای مسلح استان را مورد بررسی قرار دادیم، اظهارداشت: از تلاش‌های مجموعه استانداری لرستان و معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در این زمینه قدردانی می‌کنیم و لازم است سازمان صمت نیز در این زمینه برای آماده‌سازی نیروی دارای مهارت متناسب با نیاز استان، اقدام کند. 

وی ادامه داد: در این زمینه باید آموزش‌ها منجر به ایجاد اشتغال و بسترسازی برای اشتغال شود و در حوزه معاونت جوانان وزارت ورزش و سمن‌ها نیز ۵۰ هزار سرباز تحت این موضوع دوره‌های مهارتی را طی خواهند کرد. 

معاون آموزش قرارگاه مهارت آموزی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: کیفیت دوره‌های مهارتی طی شده سربازان وظیفه در این حوزه مورد تاکید ویژه ماست و هماهنگی لازم برای برگزاری دوره‌های مهارتی فناوری‌های نوین، هوش مصنوعی و مربیان مورد نیاز در این حوزه در تعامل با وزارت ارتباطات نیز صورت گرفته است.

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
