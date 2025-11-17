خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رئیس‌کل دادگستری لرستان:

۵۰ درصد پرونده های دادگستری استان از طریق شورای حل اختلاف منجر به سازش طرفین شده است

۵۰ درصد پرونده های دادگستری استان از طریق شورای حل اختلاف منجر به سازش طرفین شده است
کد خبر : 1715258
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: در هفت‌ماهه سال جاری ۵۰ درصد پرونده های دادگستری استان از طریق شورای حل اختلاف منجر به سازش طرفین شده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سعید شهواریروز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه در نشست شورای برنامه‌ریزی دادگستری کل لرستان اظهار داشت: دادگاه صلح باهدف گسترش فرهنگ گفت وگو، کاهش اطاله دادرسی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شکل‌گرفته است و این دادگاه صلح نماد حرکت نوین دادگستری استان در جهت حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و ارتقای عدالت ترمیمی است. 

وی با اشاره به عملکرد دادگاه صلح، اظهار کرد: در هفت‌ماهه ابتدای سال جاری ۵۰ هزار ۲۸۱ پرونده به محاکم صلح استان وارد شده و ۵۵ هزار ۴۶۹ فقره معادل ۱۱۰ درصد با میانگین زمان رسیدگی ۵۶ روز رسیدگی شده و در همین مدت میزان مصالحه در پرونده‌ها از طریق شورای حل اختلاف استان ۵۰ درصد بوده که با سازش طرفین مختومه شد. 

رئیس‌کل دادگستری لرستان افزود: در یک سال گذشته چندین دوره آموزشی برای ارتقای دانش قضات و کارکنان برگزار شده است. همچنین همکاری نزدیک با شوراهای حل اختلاف و نهادهای سازشی موجب تقویت جایگاه مردمی دادگاه صلح شد. 

حجت‌الاسلام شهواری تلاش‌های کارکنان دادگاه صلح را موجب کاهش حجم پرونده‌های قضایی دانست و تأکید کرد که این نهاد می‌تواند به الگویی برای توسعه صلح و سازش تبدیل شود. 

وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که اختلافات خرد و خانوادگی پیش از ورود به چرخه غذایی، در فضایی آرام و عادلانه حل‌وفصل شوند. 

رئیس‌کل دادگستری لرستان گفت: دستاوردهای دادگاه صلح حاصل تلاش جمعی همه همکاران بوده و استمرار این مسیر نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، نوآوری در روش‌ها و پایبندی به ارزش‌های عدالت و انصاف است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ