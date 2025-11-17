رئیسکل دادگستری لرستان:
۵۰ درصد پرونده های دادگستری استان از طریق شورای حل اختلاف منجر به سازش طرفین شده است
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: در هفتماهه سال جاری ۵۰ درصد پرونده های دادگستری استان از طریق شورای حل اختلاف منجر به سازش طرفین شده است.
به گزارش ایلنا، حجتالاسلاموالمسلمین سعید شهواریروز دوشنبه بیست و ششم آبان ماه در نشست شورای برنامهریزی دادگستری کل لرستان اظهار داشت: دادگاه صلح باهدف گسترش فرهنگ گفت وگو، کاهش اطاله دادرسی و تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شکلگرفته است و این دادگاه صلح نماد حرکت نوین دادگستری استان در جهت حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات و ارتقای عدالت ترمیمی است.
وی با اشاره به عملکرد دادگاه صلح، اظهار کرد: در هفتماهه ابتدای سال جاری ۵۰ هزار ۲۸۱ پرونده به محاکم صلح استان وارد شده و ۵۵ هزار ۴۶۹ فقره معادل ۱۱۰ درصد با میانگین زمان رسیدگی ۵۶ روز رسیدگی شده و در همین مدت میزان مصالحه در پروندهها از طریق شورای حل اختلاف استان ۵۰ درصد بوده که با سازش طرفین مختومه شد.
رئیسکل دادگستری لرستان افزود: در یک سال گذشته چندین دوره آموزشی برای ارتقای دانش قضات و کارکنان برگزار شده است. همچنین همکاری نزدیک با شوراهای حل اختلاف و نهادهای سازشی موجب تقویت جایگاه مردمی دادگاه صلح شد.
حجتالاسلام شهواری تلاشهای کارکنان دادگاه صلح را موجب کاهش حجم پروندههای قضایی دانست و تأکید کرد که این نهاد میتواند به الگویی برای توسعه صلح و سازش تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: هدف آن است که اختلافات خرد و خانوادگی پیش از ورود به چرخه غذایی، در فضایی آرام و عادلانه حلوفصل شوند.
رئیسکل دادگستری لرستان گفت: دستاوردهای دادگاه صلح حاصل تلاش جمعی همه همکاران بوده و استمرار این مسیر نیازمند برنامهریزی دقیق، نوآوری در روشها و پایبندی به ارزشهای عدالت و انصاف است.