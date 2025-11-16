خبرگزاری کار ایران
بروجرد شایسته میزبانی رویدادهای متنوع فرهنگی است
فرماندار بروجرد با اشاره به اینکه این شهرستان با پیشینه فرهنگی و هنری خود شایسته میزبانی رویدادهای متنوع است، تاکید کرد: انتظار داریم تا پایان سال جاری، سه تا چهار جشنواره و یادواره فرهنگی در سطح شهرستان برگزار شود.

به گزارش خبرنگار ایلنا در بروجرد، قدرت‌اله ولدی، روز یکشنبه بیست و پنجم آبان ماه در آیین رونمایی از پوستر سی‌وهفتمین جشنواره تئاتر لرستان، بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای برگزاری رویدادهای فرهنگی و هنری در سطح استان تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود جشنواره‌ها و یادواره‌های فرهنگی در همه شهرستان‌ها به‌ویژه بروجرد با شأن و جایگاه واقعی خود برگزار شوند. 

فرماندار ویژه بروجرد با اشاره به حضور ۱۸ گروه نمایشی در جشنواره امسال، افزود: خوشبختانه ۹ گروه از شهرستان بروجرد در این رویداد حضور دارند که نشان‌دهنده ظرفیت بالای هنری این شهر است. همچنین شهرستان خرم‌آباد با چهار گروه نمایشی و دیگر شهرستان‌های استان نیز با توان خود در جشنواره شرکت کرده‌اند. این حضور گسترده بیانگر توانمندی هنرمندان لرستان در عرصه نمایش است. 

ولدی ضمن قدردانی از تلاش‌های اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، شهرداری بروجرد، شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه‌های اجرایی در برگزاری این جشنواره، اظهار داشت: بیش از هفت تا هشت جلسه هماهنگی برای این رویداد برگزار شد و همکاری همه دستگاه‌ها نشان داد که ظرفیت‌های فرهنگی استان می‌تواند به بهترین شکل در خدمت هنر قرار گیرد. 

معاون استاندار با اشاره به آمار هنرمندان فعال در حوزه نمایش گفت: از میان ۱۵۳ هنرمند معرفی‌شده، ۶۶ نفر بانوان و ۸۷ نفر آقایان هستند که رقابت و فعالیت آنان نشان‌دهنده توانمندی و حضور پررنگ زنان و مردان در عرصه هنرهای نمایشی است. این موضوع مایه افتخار و امیدواری برای آینده تئاتر در استان است. 

وی در ادامه با بیان اینکه جشنواره تئاتر تنها یکی از ظرفیت‌های فرهنگی استان است، تأکید کرد: ضروری است در کنار این رویداد، برنامه‌های قرآنی، یادواره‌های مفاخر و دیگر جشنواره‌های فرهنگی نیز در شهرستان‌ها برگزار شود تا همه ظرفیت‌های فرهنگی و هنری استان به کار گرفته شود. بروجرد با پیشینه فرهنگی و هنری خود شایسته میزبانی رویدادهای متنوع است. 

ولدی خاطرنشان کرد: انتظار ما این است که تا پایان سال جاری، سه تا چهار جشنواره و یادواره فرهنگی در سطح شهرستان برگزار شود تا علاوه بر جبران کمبودهای گذشته، زمینه برای معرفی مفاخر بروجرد و لرستان فراهم شود. این برنامه‌ریزی باید از هم‌اکنون آغاز شود تا رویدادها با فاصله زمانی مناسب و کیفیت مطلوب برگزار شوند. 

وی ضمن تشکر از حضور مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان، معاون ایشان، اصحاب رسانه و هنرمندان شهرستان بروجرد در این نشست، ابراز امیدواری کرد که با همدلی و همکاری همه دستگاه‌ها، جشنواره‌ها و یادواره‌های فرهنگی در شأن مردم بروجرد و استان لرستان برگزار شود.

