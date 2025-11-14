معاون قضایی دادگستری کل لرستان مطرح کرد؛
عدالتمحوری و سلامت اداری؛ دو اصل بنیادین در انتخاب قضات
معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل لرستان گفت: سلامت اداری و عدالتمحوری دو اصل بنیادین در انتخاب قضات است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا بوالحسنی روز جمعه بیست و سوم آبان ماه در جریان بازدید از حوزه برگزاری آزمون تصدی منصب قضا در خرمآباد، ضمن تأکید بر اهمیت جذب قضات متعهد و متخصص، این آزمون را گامی بنیادین در مسیر ارتقای عدالت قضایی و تقویت سرمایه انسانی دانست.
وی با اشاره به نقش کلیدی نیروی انسانی در تحقق اهداف عالیه قوه قضائیه اظهار کرد: آزمون تصدی منصب قضا، نهتنها یک فرآیند علمی و تخصصی، بلکه نقطه آغاز مسیر تعالی و عدالتمحور برای جوانان نخبهای است که با انگیزه خدمت به مردم، پا به عرصه قضاوت میگذارند.
معاون قضایی، منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل لرستان، تصریح کرد: در آزمون جذب عمومی منصب قضا استان لرستان ۱۰۹۷ نفر، شامل ۷۹۸ مرد و ۲۹۹ زن در دو حوزه امتحانی به رقابت میپردازند.
بوالحسنی با تأکید بر ضرورت جذب قضات جوان، متعهد و متخصص افزود: در شرایطی که جامعه نیازمند قضاتی با دانش حقوقی، بینش اجتماعی و روحیه عدالتطلبی است، برگزاری چنین آزمونهایی فرصتی مغتنم برای شناسایی و پرورش نیروهای مستعد محسوب میشود؛ دستگاه قضایی استان لرستان با تمام توان از فرآیند جذب و آموزش این نیروها حمایت خواهد کرد.
وی همچنین به نقش معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی در هدایت و توانمندسازی پذیرفتهشدگان اشاره و اظهار کرد: پس از مرحله آزمون، فرآیندهای آموزشی، ارزیابیهای اخلاقی و مهارتی و برنامهریزیهای فرهنگی آغاز میشود تا قضاتی در تراز انقلاب اسلامی تربیت شوند.
معاون قضایی دادگستری لرستان در ادامه سخنان خود، سلامت اداری و عدالتمحوری را دو اصل بنیادین در انتخاب قضات دانست و تصریح کرد: قاضی باید نماد صداقت، عدالت و سلامت باشد. ما در فرآیند جذب، علاوه بر معیارهای علمی، به شاخصهای اخلاقی و رفتاری نیز توجه ویژه داریم.
بوالحسنی همچنین از تلاشهای مجموعه برگزارکننده آزمون، اعم از همکاران دادگستری و نهادهای نظارتی قدردانی کرد و افزود: برگزاری منظم، دقیق و سالم این آزمونها نشاندهنده عزم جدی قوه قضاییه در ارتقاء کیفیت نیروی انسانی است.