فرمانده سپاه لرستان:
سهم استان در طرح شهید سرایداران ساخت ۷۰ مدرسه است
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: سهم استان در طرح شهید سرایداران با همکاری خیران و سپاه، ساخت ۷۰ مدرسه است.
به گزارش ایلنا، سردار نعمتالله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه در آیین کلنگزنی مدرسه یککلاسه شهدای روستای باغجایدر پلدختر، با اشاره به اینکه لرستان چهارمین استان کشور از لحاظ حجم مدارس سنگی است اظهار کرد: امروز کلنگزنی دبستان شهدای روستای باغجایدر پلدختر در قالب طرح شهید سرایداران در استان آغاز شد.
وی افزود: مدرسه باغ جایدر با کمک سپاه ناحیه پلدختر و سایر نهادها، در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ساخته میشود.
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در طرح شهید سرایداران علاوه بر خیران و سپاه، مسئولان استانی نیز پای کار بیایند تا از سهم ۷۰ مدرسهای استان، کار ۴۷ مدرسه با ۶۷ کلاس درس مربوط به سپاه پیشرفت کند.
سردار باقری بیان کرد: سهم شهرستانهای پلدختر و معمولان از طرح شهید سرایداران ساخت ۱۰ مدرسه است. وی گفت: در چارچوب قرارگاه بسیج و پیشرفت آبادانی، ۴۷ مدرسه با استفاده از ظرفیت سپاه و خیران بهطور کامل ساخته و تحویل داده شد.
فرمانده سپاه لرستان در بخش دیگری از صحبتهای خود با اشاره به اینکه سپاه لرستان در حوزههای مختلف از جمله آبرسانی فعال است افزود: ماه گذشته بیش از ۴۰ روستا استان آبرسانی شد که ۳۴ روستای آن در پلدختر و معمولان بود.
وی اظهار کرد: قرار داد فاز دوم آبرسانی به روستاهای محروم در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی منعقد شده و قرار است ۳۰۰ روستا تحت پوشش قرار بگیرند.