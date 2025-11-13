خبرگزاری کار ایران
فرمانده سپاه لرستان:

سهم استان در طرح شهید سرایداران ساخت ۷۰ مدرسه است

کد خبر : 1713617
فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان گفت: سهم استان در طرح شهید سرایداران با همکاری خیران و سپاه، ساخت ۷۰ مدرسه‌ است.

به گزارش ایلنا، سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان، روز پنجشنبه بیست و دوم آبان ماه در آیین کلنگ‌زنی مدرسه یک‌کلاسه شهدای روستای باغ‌جایدر پل‌دختر، با اشاره به اینکه لرستان چهارمین استان کشور از لحاظ حجم مدارس سنگی است اظهار کرد: امروز کلنگ‌زنی دبستان شهدای روستای باغ‌جایدر پل‌دختر در قالب طرح شهید سرایداران در استان آغاز شد. 

وی افزود: مدرسه باغ جایدر با کمک سپاه ناحیه پل‌دختر و سایر نهادها، در کمترین زمان و با بهترین کیفیت ساخته می‌شود. 

فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام لرستان خاطرنشان کرد: انتظار داریم در طرح شهید سرایداران علاوه بر خیران و سپاه، مسئولان استانی نیز پای کار بیایند تا از سهم ۷۰ مدرسه‌ای استان، کار ۴۷ مدرسه با ۶۷ کلاس درس مربوط به سپاه پیشرفت کند. 

سردار باقری بیان کرد: سهم شهرستان‌های پل‌دختر و معمولان از طرح شهید سرایداران ساخت ۱۰ مدرسه است. وی گفت: در چارچوب قرارگاه بسیج و پیشرفت آبادانی، ۴۷ مدرسه با استفاده از ظرفیت سپاه و خیران به‌طور کامل ساخته و تحویل داده شد. 

فرمانده سپاه لرستان در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اینکه سپاه لرستان در حوزه‌های مختلف از جمله آبرسانی فعال است افزود: ماه گذشته بیش از ۴۰ روستا استان آب‌رسانی شد که ۳۴ روستای آن در پل‌دختر و معمولان بود. 

وی اظهار کرد: قرار داد فاز دوم آبرسانی به روستاهای محروم در قالب قرارگاه امام حسن مجتبی منعقد شده و قرار است ۳۰۰ روستا تحت پوشش قرار بگیرند.

