به گزارش خبرنگار ایلنا، مظفر جمالی‌نژاد روز چهارشنبه بیست و یکم آبان ماه در نشست هم‌اندیشی و هم‌افزایی با معاونین توسعه مدیریت و منابع و پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی استان که در محل این اداره کل برگزار شد، اظهار کرد: مغز متفکر، برنامه‌ریز و اقدام‌کننده در نظام اداری و مالی، معاونت‌های توسعه مدیریت هستند و نقشی کلیدی در تجهیز و کارآمدسازی سازمان‌ها را بر عهده دارند.

وی با تأکید بر پیچیدگی و اهمیت وظایف این حوزه افزود: اجرای صحیح برنامه‌ها و تحقق اهداف نظارتی دیوان محاسبات بدون همراهی و همکاری شما محقق نخواهد شد، چرا که در خط مقدم اجرای قوانین، شفاف سازی، گزارشگری و پاسخگویی قرار دارید.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با اشاره به گله مندی مردم از تطویل اجرای امور و بروکراسی، بر لزوم چابک‌سازی دولت و اصلاح ساختارها و فرآیندها تأکید کرد و با اشاره به وضعیت نامناسب برخی از شاخص‌های اقتصادی و مالی گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت تاکنون محقق نشده و این در حالی است که برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های مصوب نیازمند منابع پایدار و واگذاری این دارایی‌ها هستیم.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود رعایت «اصل استقلال» را مهم‌ترین توصیه به مدیران و کارکنان دولت دانست و گفت: مأموران دولت برای ارائه خدمات با کیفیت، منصفانه و عادلانه باید اصل استقلال وعدم وابستگی را سرلوحه کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: اگر به این اصل خدشه‌ای وارد شود سازمان آسیب می‌بیند و اعتماد جامعه از بین می‌رود، بنابراین اصل استقلال، ستون فقرات سلامت نظام اداری است.

جمالی‌نژاد با اشاره به گذشت ۱۶ سال از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری خاطرنشان کرد: این قانون با چالش‌هایی همچون مستثنیات زیاد و مغفول ماندن بسیاری از احکام آن مواجه است و تاکنون اهداف بعضی از فصول آن به صورت کامل و مناسب محقق نشده است.

وی بیان کرد: انتظار می‌رود معاونین توسعه مدیریت و منابع با توجه به وظایف و اختیاراتی که دارند با اجرای دقیق و کامل این قانون، به اصلاح و تحول در نظام اداری کمک کنند.

مدیرکل دیوان محاسبات لرستان با برشمردن وظایف کلیدی معاونین توسعه از آنان خواست تا در زمینه‌هایی چون ساماندهی نیروی انسانی، اصلاح فرایندها، تقویت کنترل‌های داخلی، مولدسازی و مدیریت بهینه دارایی‌های دولت، اجرای نظام بودجه‌ریزی عملکرد، هوشمندسازی و اجرای کامل دولت الکترونیک نقش فعال‌تری ایفا کنند.

