معلمان باید به شکل جدی به پرورش فردی و روحی خود توجه کنند

معلمان باید به شکل جدی به پرورش فردی و روحی خود توجه کنند
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور گفت: معلمان باید به شکل جدی به پرورش فردی و روحی خود توجه کنند چراکه دانشگاه مهارت‌های تدریس را می‌آموزد اما رشد معنوی و هویتی موضوعی شخصی و انسان ساز است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمود علی گو امروز دوشنبه در چهاردهمین سوگواره ملی فرهنگی و هنری «محرم مُحرم» با تاکید بر نقش بی‌بدیل معلمان در تربیت نسل آینده، رسالت آنان را «پیامبرگونه» توصیف کرد و گفت: وظیفه معلمان حتی از نیروهای نظامی نیز خطیرتر است چرا که عقل، هویت و آینده نسل فردا در مدرسه ساخته یا زایل می‌شود. 

وی اظهار کرد: تکرار حماسه‌هایی چون واقعه محرم یا رشادت‌هایی نظیر آنچه در پادگان امام علی (ع) رخ داد تنها به دست شما جوانان ممکن است. 

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور افزود: معلمان باید به شکل جدی به پرورش فردی و روحی خود توجه کنند چراکه دانشگاه مهارت‌های تدریس را می‌آموزد اما رشد معنوی و هویتی موضوعی شخصی و انسان ساز است. 

علی گو تصریح کرد: تنها نیمی از آموزش در یادگیری دروس خلاصه می‌شود و نیم دیگر در تربیت روح، اخلاق و منش انسان‌ها شکل می‌گیرد؛ جایی که معلم به دانش‌آموز خود مردانگی، ایثار و پایداری را می‌آموزد. 

وی با اشاره به بحران‌های پیش‌روی جامعه جهانی اظهار کرد: امروز در آستانه رخدادهای بزرگ و پیچیده‌ای هستیم که اگر نسل جوان ما برای این شرایط آماده نباشد آینده‌ای مبهم در انتظار کشور خواهد بود بنابراین، همه معلمان، باید خود را برای این رسالت عظیم آماده کنند چراکه باید بیش از پیش به دانش‌آموزان و تربیت نسل آینده به عنوان مدیران و تصمیم‌سازان فردای کشور توجه شود. 

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی کشور با گرامیداشت رشادت‌های مدافعان حرم افزود: همان‌گونه که آنان با ایثار و فداکاری از جان مردم دفاع کردند شما معلمان نیز با پرورش عقل، ایمان و هویت دانش‌آموزان، از آینده کشور پاسداری می‌کنید.

