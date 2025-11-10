ریشه دشمنی استکبار جهانی در سه مولفه اصلی دانش، دین و وحدت ملی ما دارد

به گزارش ایلنا، سرهنگ بهزاد بازوند روز دوشنبه نوزدهم آبان ماه در آیین اختتامیه چهاردهمین سوگواره ملی فرهنگی، هنری «محرم مُحرم» با بیان اینکه دفاع جزیی از هویت یک ملت زنده است، اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه یک جنگ ترکیبی تمام‌عیار بود چراکه تنها در بعد نظامی با دشمن درگیر نبودیم بلکه همزمان در حوزه‌های اطلاعاتی، امنیتی، سایبری و جنگ نرم نیز در حال مقابله بودیم.

وی ادامه داد: این جنگ از آن جهت تمام‌عیار بود که ما فقط با رژیم صهیونیستی درگیر نبودیم بلکه با نیمی از کشورهای دنیا از جمله آمریکا، ناتو و اروپا در جنگ بودیم که از رژیم منحوس و کودک‌کش صهیونیستی پشتیبانی می‌کردند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با اشاره به اینکه دشمن در این جنگ دچار خطای محاسباتی شده بود تصریح کرد: اهداف راهبردی دشمن ۲ محور اصلی تسلیم، واداشتن ایران از طریق ترور فرماندهان ارشد و دانشمندان هسته‌ای، حمله به پایگاه‌های نظامی و تغییر نظام بود.

سرهنگ بازوند اضافه کرد: اهداف تاکتیکی دشمن نیز شامل تغییر رفتار نظام در مذاکرات، تضعیف و نابودی قدرت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی، ایجاد نارضایتی در بدنه اجتماعی جامعه و پیشبرد طرح خاورمیانه جدید با محوریت آمریکا و رژیم صهیونیستی بود.

وی تاکید کرد: دشمن تصور می‌کرد ایران جرات پاسخگویی نخواهد داشت و در کمتر از ۴۸ ساعت به تمام اهدافش می‌رسد اما پاسخ کوبنده ما را دریافت و در روزهای هشتم و نهم جنگ با میانجی‌گری کشورهای حوزه خلیج فارس، برای آتش‌بس التماس کرد.

سرهنگ بازوند افزود: ماهیت دین ما و نظام جمهوری اسلامی که فطرتا با عدالت‌خواهی، استقلال وعدم سلطه‌پذیری عجین شده با ذات استکباری آن‌ها در تضاد است و از این حیث نیز با ما دشمنی دارند.

معاون هماهنگ کننده سپاه حضرت ابوالفضل (ع) لرستان با بیان اینکه آمریکا برای جلوگیری از شکست قطعی و حتمی رژیم صهیونیستی مستقیم وارد جنگ شد خاطرنشان کرد: تحلیلگران معتقد بودند با تداوم جنگ، رژیم صهیونیستی طی یک هفته ساقط می‌شد.

وی اضافه کرد: امروز توقف عملیات نظامی اتفاق افتاده اما جنگ در عرصه‌های سایبری، شناختی و ادراکی ادامه دارد و دشمن با ایجاد جنگ‌هراسی و دوقطبی‌سازی به دنبال تفرقه در داخل کشور است.

سرهنگ بازوند تاکید کرد: ما از تمام توان دفاعی و ظرفیت کامل نیروی پدافندی، موشک‌های راهبردی، انسداد تنگه هرمز و محور مقاومت استفاده نکردیم و با کمتر از چهار درصد تجهیزات خود، نیمی از کشورهای دنیا را شکست دادیم.

وی با بیان اینکه ایران کشوری صلح‌طلب اما جنگ‌بلد است گفت: ما نباید کشور را در دوگانه جنگ و صلح قرار دهیم، شما دانشجویان و اساتید به تولید علم بپردازید که خود مولفه قدرت است و ما نیروهای نظامی نیز قدرت دفاعی را تضمین می‌کنیم و قطعا آینده کشور با این مدیریت و وحدت، روشن است.

