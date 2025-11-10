حضور نخبگان در کنار مدیران منجر به رشد و بالندگی جامعه می شود

به گزارش ایلنا، نورالدین درمنان در نشست «کمیته مشورتی بانوان فرمانداری» که در سالن جلسات شماره دو فرمانداری برگزار شد، با تأکید بر اهمیت نقش کمیته‌های مشورتی در افزایش اعتماد عمومی اظهار کرد: این کمیته‌ها با هدف تقویت گفت‌وگو میان مردم، نخبگان و مدیران دستگاه‌های اجرایی شکل گرفته‌اند و نقشی اساسی در حفظ سرمایه اجتماعی استان دارند.

وی افزود: در شرایطی که شکاف میان مردم، نخبگان و دستگاه‌های اجرایی از چالش‌های اصلی کشور و استان است، تشکیل کمیته‌ها و مجامع مشورتی به ابتکار استاندار لرستان، اقدامی اساسی و راهبردی برای حفظ سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود.

فرماندار خرم آباد گفت: این ابتکار نو سبب می‌شود تا مدیران و نخبگان در فضایی صمیمی گردهم آیند، تبادل نظر کنند و راهکارهای کاربردی برای حل مسائل ارائه دهند.

درمنان با بیان اینکه «کمیته‌های مشورتی نقش تصمیم‌ساز» و «مدیران دستگاه‌های اجرایی نقش تصمیم‌گیر» را دارند، اظهار داشت: نباید بین این دو حوزه تداخل وظیفه ایجاد شود.

فرماندار مرکز لرستان تأکید کرد: پیشنهادهایی که در این جلسات مطرح می‌شود، ممکن است در کوتاه‌مدت به نتیجه نرسد، اما استمرار و پیگیری آن‌ها در نهایت منجر به تحقق اهداف می‌شود.

وی تصریح کرد: این گردهمایی‌ها، علاوه بر جنبه مشورتی، آغازگر گفت‌وگوی مؤثر میان مردم و مسئولان است و به تقویت شبکه ارتباطی و اعتماد متقابل کمک می‌کند.

درمنان با اشاره به تشکیل ده کمیته مشورتی در سطح استان و شهرستان‌ها، گفت: این اقدام در راستای شعار کلیدی استاندار لرستان مبنی بر «حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی» انجام شده است؛ هرجا سرمایه اجتماعی و نخبگان در کنار مدیران قرار گرفته‌اند، آن جامعه رشد و بالندگی بیشتری یافته است.

وی همچنین از عملکرد موفق کمیته مشورتی بانوان شهرستان خرم‌آباد قدردانی کرد و گفت: نیمی از جمعیت جامعه را بانوان تشکیل می‌دهند، بنابراین حضور مؤثر آنان در تصمیم‌سازی‌ها ضروری است.

فرماندار خرم‌آباد در پایان خواستار پیگیری مصوبات جلسات تا دستیابی به نتایج عملی شد و گفت: شهر خرم‌آباد ظرفیت‌های فراوانی برای پیشرفت دارد و تحقق این امر مستلزم برنامه‌ریزی دقیق و اراده‌ای قوی است.

