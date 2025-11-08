مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان:
طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی ومشوق بیمه کارفرمایی در استان اجرایی می شود
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: طرح کارورزی دانش آموختگان دانشگاهی و مشوق بیمه کارفرمایان با هدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاه ها در استان اجرا می شود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، احمد توصیفیان روز شنبه هفدهم آبان ماه در جمع خبرنگاران به اجرای طرح کارورزی برای اشتغال فارغالتحصیلان دانشگاهی استان اشاره کرد و اظهار داشت: این طرح باهدف افزایش قابلیت جذب و اشتغال از طریق انتقال مهارت و تجربه در محیط کار، ایجاد انگیزه کارآفرینی و کسبوکار، ارتقای اخلاق و صلاحیت حرفهای بهمنظور فراهم ساختن زمینه انتقال دانش از دانشآموخته به بنگاه اقتصادی طراحی و به استانها ابلاغشده است.
وی افزود: بر اساس این طرح، دوره کارورزی به عنوان دورهای حداکثر ۳ ماهه تعریف شده است که در آن دانشآموختگان دانشگاهی به منظور تبادل دانش، کسب تجربه و ارتقای مهارت در کارگاههای واقع در شهرستانهای لرستان مشارکت خواهند داشت.
مدیر کل تعاون کار ورفاه اجتماعی لرستان گفت: در قالب طرح کارورزی، دانشآموختگان دارای مدرک کارشناسی و بالاتر پس از ثبتنام و طی مراحل ارزیابی، میتوانند در کارگاهها و واحدهای اقتصادی استان بهعنوان کارورز فعالیت کنند و در مدت سه ماه آموزش، از کمکهزینهای به صورت ماهیانه پس از تایید بهرهمند شوند.
توصیفیان به ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای اقتصادی به استفاده از نیروی کار جدید اشاره کرد و اظهار داشت: پس از پایان دوره کارورزی، چنانچه کارفرما تمایل به جذب کارورز داشته باشد، میتواند وی را استخدام کند که در این حالت، برای کارفرما تخفیف ۲۰ درصدی در سهم حق بیمه اعمال میشود.
وی خاطر نشان کرد: اجرای این طرح برای کارفرمایانی ممکن است که دارای مجوز فعالیت معتبر و کد بیمه کارگاهی باشند. همچنین هر کارفرما مجاز است بر اساس ۵۰ درصد میانگین بیمهشدگان خود در ۱۲ ماه اخیر، از سهم مشوق بیمهای ۲۰ درصدی بهرهمند شود.
مدیر کل تعاون کار و رفاه اجتماعی لرستان بیان کرد: تمامی کارفرمایان بخش خصوصی و تعاونی دارای مجوز فعالیت و کد کارگاهی، میتوانند در طرح کارورزی و مشوق بیمهای مشارکت کنند. اجرای این طرح در استان گامی مؤثر برای افزایش اشتغال، ارتقای توان تخصصی جوانان و کاهش هزینههای جذب نیرو در بنگاههای اقتصادی است.
توصیفیان تصریح کرد: کارجویان فارغ التحصیل دانشگاهی و کارفرمایان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به کاریابیهای شهرستان یا به آدرس سامانه سیاستهای فعال بازار کار به نشانی http://Almp.mcls.gov.ir مراجعه کنند.