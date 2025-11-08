خبرگزاری کار ایران
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان؛

پروژه‌های زیرساختی شهرک صنعتی چمن سلطان الیگودرز با عتبار ۱۴۷میلیارد تومان تکمیل می شود

پروژه‌های زیرساختی شهرک صنعتی چمن سلطان الیگودرز با عتبار ۱۴۷میلیارد تومان تکمیل می شود
کد خبر : 1710836
مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: پروژه‌های زیرساختی شهرک صنعتی، شهرک سنگ و ناحیه صنعتی چمن سلطان الیگودرز با ۱۱ فقره قرارداد و اعتبار ۱۴۷ میلیارد تومان بتکمیل می شود.

به گزارش ایلنا، فرزاد محمدی روز شنبه هفدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگارانف با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این پروژه‌ها افزود: هفت فقره از این قراردادها با اعتباری بالغ بر ۱۱۳ میلیارد و ۵۳۷ میلیون تومان به شهرک صنعتی الیگودرز، ۲ فقره با اعتباری معادل ۲۹ میلیارد و ۹۰۵ میلیون تومان به شهرک سنگ الیگودرز و ۲ فقره دیگر نیز با بودجه‌ای حدود چهار میلیارد و ۲۴۲ میلیون تومان به ناحیه صنعتی چمن سلطان اختصاص یافته است. 

وی اظهار داشت: این قراردادها پروژه‌های متنوع و زیرساختی از جمله مطالعه و طراحی شبکه جمع‌آوری و تصفیه‌خانه فاضلاب، انجام عملیات خاکی و روسازی معابر، احداث شبکه داخلی مخابرات، نقشه‌برداری و مطالعات و طراحی در ۲ فاز، احداث ۱۲ عدد مجتمع کارگاهی و افزایش ظرفیت برقرسانی به میزان ۳۰ مگاوات از طریق ارتقای پست برق الیگودرز را پوشش می‌دهد. 

مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با اشاره به پروژه‌های تعریف‌شده برای شهرک تخصصی سنگ الیگودرز افزود: ۲ قرارداد این بخش نیز شامل مطالعه و طراحی شبکه فاضلاب و اجرای عملیات جدول‌گذاری، خاکی و آسفالت معابر در این شهرک و بخشی از معابر شهرک سنگ خواهد بود. 

محمدی با بیان اقدامات برنامه‌ریزی‌شده برای ناحیه صنعتی چمن سلطان خاطرنشان کرد: این ۲ قرارداد نیز به تامین برق، احداث شبکه‌های فشار متوسط ۲۰ کیلوولت و روشنایی ناحیه صنعتی چمن سلطان و گندمینه و همچنین انعقاد تفاهم‌نامه‌ای برای احداث شبکه داخلی این ناحیه اختصاص پیدا کرده است.

