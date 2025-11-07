به گزارش ایلنا، بابک امرایی روز جمعه شانزدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه گسترش دامنه خدمت‌رسانی به مردم رسالت ماست، اظهار داشت: در ادامه روند ایجاد، استقرار و ارتقا ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان در شهرستان معمولان دو مجموعه جدید در این شهرستان مستقر شدند.

وی با اشاره به پیگیری نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی و همکاری فرماندهی انتظامی استان لرستان، افزود: مجموعه راهنمایی و رانندگی با تجهیزات و امکانات اختصاص یافته به شهرستان در شهر معمولان مستقر شده است که از هفته گذشته وظیفه ساماندهی امور شهری و ترافیکی را برعهده است گرفته است.

امرایی به دیدار نماینده پلدختر و معمولان با رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: پیرو این دیدار و پیگیری‌های انجام شده محل استقرار مرکز فنی و حرفه‌ای به صورت موقت در ساختمان فرمانداری تامین و تجهیزات و امکانات این مجموعه مستقر شدند.

وی ادامه داد: در این مرکز امورات مربوط به فنی و حرفه‌ای از جمله برگزاری آزمون ها، تمدید مدارک و… انجام خواهد شد و دیگر نیازی به طی مسافت‌های طولانی برای انجام امورات نیست.

فرماندار معمولان افزود: اقدامات اولیه برای استقرار تعداد دیگری از ادارات نیز با همکاری نماینده پلدختر و معمولان انجام شده است که بزودی شاهد نهایی شدن روند این ادارات خواهیم بود.

