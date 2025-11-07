خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باهدف استقرار ادارات و دستگاه های خدمت رسان:

پلیس راهور و مرکز فنی و حرفه‌ای در معمولان مستقر شدند

پلیس راهور و مرکز فنی و حرفه‌ای در معمولان مستقر شدند
کد خبر : 1710723
لینک کوتاه کپی شد.

فرماندار شهرستان معمولان گفت: با پیگیری های انجام شده در روزهای اخیر پلیس راهنمایی و رانندگی و مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای در معمولان مستقر شدند.

به گزارش ایلنا، بابک امرایی روز جمعه شانزدهم آبان ماه در گفت و گو با خبرنگاران با بیان اینکه گسترش دامنه خدمت‌رسانی به مردم رسالت ماست، اظهار داشت: در ادامه روند ایجاد، استقرار و ارتقا ادارات و دستگاه‌های خدمات رسان در شهرستان معمولان دو مجموعه جدید در این شهرستان مستقر شدند. 

وی با اشاره به پیگیری نماینده مردم پلدختر و معمولان در مجلس شورای اسلامی و همکاری فرماندهی انتظامی استان لرستان، افزود: مجموعه راهنمایی و رانندگی با تجهیزات و امکانات اختصاص یافته به شهرستان در شهر معمولان مستقر شده است که از هفته گذشته وظیفه ساماندهی امور شهری و ترافیکی را برعهده است گرفته است. 

امرایی به دیدار نماینده پلدختر و معمولان با رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای اشاره کرد و گفت: پیرو این دیدار و پیگیری‌های انجام شده محل استقرار مرکز فنی و حرفه‌ای به صورت موقت در ساختمان فرمانداری تامین و تجهیزات و امکانات این مجموعه مستقر شدند. 

وی ادامه داد: در این مرکز امورات مربوط به فنی و حرفه‌ای از جمله برگزاری آزمون ها، تمدید مدارک و… انجام خواهد شد و دیگر نیازی به طی مسافت‌های طولانی برای انجام امورات نیست. 

فرماندار معمولان افزود: اقدامات اولیه برای استقرار تعداد دیگری از ادارات نیز با همکاری نماینده پلدختر و معمولان انجام شده است که بزودی شاهد نهایی شدن روند این ادارات خواهیم بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
چمدان
فولاد حداد
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ